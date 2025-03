Bamako-Rome: les leaders de la diaspora malienne récompensés en Italie

"Le Colisée que vous recevez aujourd'hui symbolise l'arène la plus importante du monde antique, où des personnes de grande valeur, parfois considérées comme inférieures, sont descendues avec détermination et courage pour conquérir le peuple de Rome (...). Ce trophée représente les efforts sociaux, politiques et d'inclusion que vous, dirigeants, déployez chaque jour, en vous tenant aux côtés des plus faibles et en faisant preuve de solidarité ". Tel est le message et la mission confiés à tous les lauréats, qui réaffirment que "la fraternité ne connaît pas de frontières ".