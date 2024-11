Meloni demande à la Chine de s'engager pour eviter l’escalade au Liban

Ho parlato con Ministri @Israel_katz e Bou Habib per evitare una nuova guerra. Interrompere spirale violenza è possibile.

Governo è impegnato per pace e stabilità, anche attraverso contingente @UNIFIL_ per il quale ho chiesto protezione. Rispetto ris. 1701 è cruciale. pic.twitter.com/IgObxMTp2E