Partenariat Italie-Afrique, la finance innovante sur le terrain

#SIMEST, al via la Nuova #MisuraAfrica, gestita in convenzione con @ItalyMFA .

Risorse da un minimo di €200 milioni per supportare gli scambi fra le imprese italiane e quelle del Continente per una crescita sostenibile e duratura.



Guarda il video per saperne di più pic.twitter.com/6YTpi25q6N