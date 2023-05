Storia (e ricette) dello spritz, icona dell’aperitivo 

Dai “bacari” veneziani alle serie tv, lo spritz è diventato l’icona dell’aperitivo. Oggi si beve in tutto il mondo, nelle sue versioni più tradizionali fino alle varianti per intenditori

AGI - Il 26 maggio è la giornata mondiale dell’aperitivo, che celebra un rituale diffuso in tutto il mondo, e che ha - in Italia e ormai ovunque - nello spritz uno dei suoi simboli più riconoscibili. Più di 100 anni di storia, diverse varianti, apprezzato da giovani e adulti, il successo dello spritz in questi giorni viene celebrato anche a Venezia, dove l’aperitivo è tradizione. Nel weekend in laguna si celebrano 4 giorni dedicati a una delle bevande con cui miscelare lo spritz, il Select, in un ex laboratorio industriale nel sestiere Cannaregio.