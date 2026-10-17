Foto di Kate Middleton in Barbour: visita segreta in Cornovaglia

AGI – Un bosco della Cornovaglia, una giacca Barbour, un sorriso rilassato davanti all'obiettivo. Il 16 ottobre Kensington Palace ha diffuso un nuovo ritratto di Kate Middleton, scattato il giorno prima durante una visita non annunciata con il principe William. Le immagini accompagnano il lancio di un nuovo progetto del Royal Foundation Centre for Early Childhood, il centro fondato dalla principessa del Galles nel 2021 per dare una casa al suo lavoro sulla prima infanzia. Stavolta l'obiettivo è capire come il contatto con la natura possa sostenere lo sviluppo sociale ed emotivo di neonati e bambini piccoli.
Dietro l'obiettivo c'era Josh Shinner, un nome che a Kensington Palace conoscono bene: sono suoi gli scatti della cartolina di Natale 2023 della famiglia del Galles e i ritratti diffusi per il dodicesimo compleanno del principe George. Kate, 44 anni, posa tra gli alberi con un maglione fantasia di ME+EM sopra una camicia a fiori, la giacca Barbour e al dito l'anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti. Niente abiti da cerimonia né sfondi istituzionali, ma un'immagine che parla la stessa lingua del progetto che presenta.
La visita a Nansledan
Il servizio è stato realizzato a Nansledan, il quartiere sviluppato dal Ducato di Cornovaglia alle porte di Newquay. È la Court Circular, il bollettino che registra gli impegni ufficiali della famiglia reale, a confermare che William e Kate hanno trascorso lì il pomeriggio di giovedì 15 ottobre. Lo scopo era conoscere da vicino le potenzialità dell'apprendimento all'aperto nei primi anni di vita.
Il videomessaggio della principessa
Il ritratto è uscito insieme a un videomessaggio, registrato anch'esso giovedì, in cui la principessa spiega il senso dell'iniziativa. “Le nuove ricerche scientifiche dimostrano sempre di più quanto la natura sia importante per il nostro benessere fisico e psicologico” dice Kate, che poi aggiunge: “La natura è un ambiente straordinario per tutti noi e, in quest'epoca digitale dominata dalla tecnologia, trascorrere del tempo di qualità all'aria aperta non è mai stato così importante”.
Gli obiettivi della ricerca
Il progetto metterà allo stesso tavolo ricercatori universitari, operatori dei servizi per l'infanzia, enti benefici e organizzazioni ambientaliste. L'obiettivo è capire in che modo l'accesso alla natura possa favorire una crescita sociale ed emotiva sana fin dai primi anni. “La mia speranza è che, attraverso questa ricerca pratica basata sulla natura, possiamo creare ambienti favorevoli che rendano la natura più accessibile, a beneficio dei neonati, dei bambini piccoli e delle loro famiglie in tutto il Regno Unito”, spiega la principessa.
I dati del sondaggio
A dare la misura del problema è un sondaggio commissionato dal Centre: l'84% dei genitori è convinto che il tempo trascorso nella natura aiuti lo sviluppo e il benessere dei figli, ma solo un terzo dichiara che i propri bambini ci passano del tempo ogni giorno.
Il sostegno del Ducato di Cornovaglia
Il progetto porta la firma di Kate, ma William non resta a guardare. Per la prima volta il Ducato di Cornovaglia, il patrimonio che garantisce le rendite all'erede al trono, sostiene il lavoro della principessa sulla prima infanzia in veste di “partner fondatore”. Lo ha riferito il Telegraph e lo ha confermato Kensington Palace. Anche il luogo ha il suo peso, il duca e la duchessa di Cornovaglia sono i titoli secondari della coppia, che in questa regione ha trascorso con i figli anche le vacanze di Pasqua.
Il rapporto personale con la natura
Il legame tra la principessa e la natura ha anche una dimensione personale. Kate ha raccontato più volte quanto il tempo all'aperto l'abbia aiutata durante le cure contro il cancro, dal quale ha annunciato di essere in remissione nel gennaio 2025. Nello stesso anno ha pubblicato “Mother Nature”, una serie di quattro video dedicata al cambiare delle stagioni. Con il nuovo progetto, l'attenzione per l'infanzia e quella per la natura, due fili che attraversano da anni il suo impegno pubblico, si saldano in un programma di ricerca.
Una giornata per la famiglia reale
La discrezione della visita in Cornovaglia si spiega anche con il calendario di giovedì, una giornata piena per la famiglia reale. Nelle stesse ore re Carlo e la regina Camilla erano a Cardiff per la cerimonia di apertura della settima legislatura del Senedd, il Parlamento gallese. Il sovrano aveva preso parte a tutte le aperture precedenti, ma questa è stata la prima da capo di Stato. Secondo la stampa britannica, William e Kate avrebbero scelto di tenere un profilo basso proprio per lasciare la scena al re e alla regina.