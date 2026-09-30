Barbara d’Urso riparte da YouTube: 'Farò Ballando con le Stelle'

AGI - Barbara d'Urso riparte anche da YouTube. La conduttrice ha annunciato l'apertura ufficiale del suo canale sulla piattaforma e un nuovo progetto online, "Storie Incredibili", un format nel quale racconterà ogni settimana le vicende inviate direttamente dal pubblico.
"È aperto ufficialmente il mio canale YouTube, potremmo parlarci, raccontarci, posso fare quello che mi pare, possiamo fare insieme quello che ci pare", ha spiegato d'Urso, annunciando che il nuovo spazio partirà con "un primo piccolo format" dedicato alle storie ricevute dai suoi follower. "Ne racconterò insieme a voi una a settimana. Sono molto orgogliosa", ha aggiunto.
In giuria a Ballando con le Stelle
Il debutto su YouTube è arrivato insieme a un altro annuncio e un altro video: Barbara d'Urso sarà nella giuria della nuova edizione di "Ballando con le Stelle", in onda su Rai1. Dopo settimane di indiscrezioni, la conduttrice ha scelto proprio il nuovo canale per raccontare la sua versione della trattativa con il programma di Milly Carlucci, smentendo le voci "non vere" e le cose sbagliate "che sono state scritte".
D'Urso ha spiegato che i primi contatti con la produzione risalgono alla fine di giugno e che già a luglio aveva dato la propria disponibilità a entrare in giuria. Il contratto con la Rai, secondo il suo racconto, sarebbe invece arrivato soltanto il 17 settembre, circa due settimane prima dell'inizio della trasmissione.
La smentita sul cachet
La conduttrice ha anche smentito le voci circolate durante l'estate su presunte richieste economiche particolarmente elevate, alberghi di lusso o altre condizioni poste per partecipare al programma. "Ci sarò con il cachet che mi è stato offerto dalla Rai", ha spiegato, aggiungendo di non aver chiesto "niente di tutto quello" che è stato ipotizzato nelle scorse settimane.
D'Urso tornerà così in prima serata su Rai1, dopo aver partecipato alla precedente edizione di "Ballando con le Stelle" come concorrente. Questa volta sarà dall'altra parte del tavolo, nel ruolo di giurata. E ha smentito ricostruzioni sulla gestione dell'immagine e sulle sue presunte richieste.
La scelta di YouTube
Parallelamente, però, la conduttrice sembra voler costruire uno spazio personale fuori dalla televisione tradizionale. Il progetto su YouTube le consentirà di tornare alle interviste e ai racconti di storie che hanno caratterizzato buona parte della sua carriera televisiva, ma con un rapporto più diretto con il pubblico e senza la mediazione di un palinsesto.
Il primo esperimento sarà appunto "Storie Incredibili". Una storia alla settimana, raccolta attraverso il suo pubblico e raccontata direttamente sul nuovo canale.