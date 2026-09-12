Nozze Ilary Blasi: anche rito a Ravello, ma bocche cucite

AGI - Sono arrivati dalla Germania in auto, senza invitati, senza clamore, con soltanto due testimoni al seguito.
Benjamin e Juliette hanno scelto Ravello per dirsi sì e oggi, alle 12.30, saranno nei giardini della Principessa di Piemonte, affacciati sul mare, per celebrare il loro matrimonio civile. Un giorno tutto per loro, lontano da occhi indiscreti.
Le nozze con rito civile a Ravello
È qui, nel giardino pubblico inaugurato nel 1933 dalla principessa Maria José del Belgio, futura ultima regina d'Italia, che il Comune celebra abitualmente i matrimoni civili. E anche per Benjamin e Juliette la cerimonia seguirà la consueta prassi: dopo il 'si'', l'ufficiale dello stato civile consegnerà agli sposi una preziosa edizione dedicata a Ravello, con le immagini più belle della città e cenni alla sua storia millenaria, realizzata da Domenico De Masi.
Sul volume, come vuole la tradizione, sarà apposta la dedica "Che ogni giorno della vostra vita sia bello come Ravello".
Il grande giorno di Ilary Blasi e Bastian Muller
Una consuetudine che domani, sempre a Ravello, sarà riservata anche a due nomi ben più noti: Ilary Blasi e Bastian Muller.
Per loro non cambierà assolutamente nulla. Stessa cerimonia civile, stessa prassi, stesso volume in dono agli sposi. La celebrazione del rito della conduttrice e dell'imprenditore tedesco è stata prenotata solo nei giorni scorsi al Comune di Ravello, dopo la pubblicazioni a Roma, il 29 agosto scorso. Sull'orario della cerimonia, però, resta il massimo riserbo. Dal Comune non trapela nulla: si sa soltanto che il matrimonio dovrebbe essere celebrato nella giornata di domani.
Possibile location del rito di civile Ilary Blasi; foto Emiliano Amato
Massima discrezione sulla cerimonia
A Ravello, del resto, sulla cerimonia vip è calato il silenzio. I patti di riservatezza sono stati sottoscritti da tutte le persone coinvolte e l'organizzazione procede all'insegna della massima discrezione. I genitori di Bastian Muller sono già arrivati da alcuni giorni. Gli sposi sono attesi nella Città della Musica tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio di oggi e dovrebbero raggiungere subito Villa Cimbrone, dove prenderà forma il ricevimento nuziale.
La villa, uno dei luoghi simbolo di Ravello, sarà chiusa al pubblico per l'intera giornata, proprio per garantire la privacy degli sposi e degli invitati. Saranno tra i settanta e gli ottanta, secondo le indiscrezioni. Tra loro è attesa Silvia Toffanin, grande amica di Ilary, e anche la nonna materna della sposa, di 93 anni, che avrebbe bisogno di un supporto per raggiungere Villa Cimbrone. L'accesso alla struttura, infatti, non è agevole: la villa si trova nel cuore del centro storico, in una zona non direttamente raggiungibile dalle auto.