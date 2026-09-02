In Giappone i single cercano chi ha già lo stesso cognome

AGI - In Giappone il nodo del cognome dopo il matrimonio sta producendo soluzioni sempre più singolari. In un Paese dove le coppie sposate devono ancora adottare un unico cognome, sono nati eventi di matchmaking riservati a persone che condividono già lo stesso cognome, così da evitare che uno dei due debba cambiarlo dopo le nozze.
A organizzare gli incontri sono Asuniwa, associazione che sostiene l'introduzione di un sistema opzionale con cognomi separati per i coniugi, e IBJ, uno dei principali operatori giapponesi nel settore del matchmaking. Gli eventi, spiega Japan Times, vengono promossi congiuntamente da marzo e puntano a trasformare un vincolo legale in un criterio di compatibilità già al momento della conoscenza.
Gli eventi per i single
Il cognome che i partecipanti devono avere cambia a seconda dell'evento. Quattro eventi si sono tenuti a Tokyo entro la fine di maggio, con circa 50 partecipanti in totale, tra i 20 e i 30 anni. A giugno, il primo evento online ha attirato 14 partecipanti con il cognome Suzuki provenienti da tutto il Paese, secondo gli organizzatori.
Le risposte dei partecipanti sono state positive: uno di loro ha detto di aver apprezzato la possibilità di parlare di esperienze simili legate ad avere un cognome così comune. È tuttavia difficile organizzare eventi per persone con cognomi poco comuni.
Le norme sul doppio cognome in Giappone
Il Codice civile giapponese impone che una persona della coppia sposata cambi il proprio cognome in quello dell'altra. Un sondaggio governativo dell'anno fiscale 2021 ha mostrato che il 31,9% delle intervistate donne non desiderose di sposarsi e l'8,6% degli intervistati uomini nella stessa condizione non volevano cambiare cognome o consideravano l'operazione fastidiosa.
"Cambiare cognome ha un costo", ha detto Yuka Maruyama, funzionaria di Asuniwa che pianifica e gestisce gli eventi di matchmaking, citando la seccatura di dover cambiare il cognome su patente e passaporto, oltre a un senso di perdita di identità.
"Anche se possiamo aiutare solo alcune persone, speriamo che possano sposarsi senza preoccuparsi del proprio cognome", ha detto Maruyama. Tenendo presente l'obiettivo di creare una società in cui le persone possano scegliere liberamente il proprio cognome, il che renderebbe non necessari gli eventi di matchmaking per persone con lo stesso cognome, Maruyama ha detto: "Speriamo che i nostri eventi offrano anche l'occasione di riflettere sulla necessità di un sistema selettivo di doppio cognome."