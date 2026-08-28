Chi è Chanty Beluga, la donna che non esiste star di TikTok

AGI - Si chiama Chanty Beluga, fa cose assolutamente normali e da settimane su TikTok, e ormai anche fuori, non si smette di parlare di lei. Anche perché fa cose normalissime: prende un Uber per spostarsi, ordina un caffè, porta fuori la spazzatura, si racconta attraverso piccoli episodi quotidiani. Non ci sono situazioni assurde o voci contraffatte. Spesso il momento più riconoscibile dei video è semplicemente quello in cui pronuncia, con entusiasmo, il proprio nome: "Chanty Beluga".
Il problema è che Chanty Beluga non esiste. O meglio, è un esperimento social. È un personaggio interpretato dalla comica americana Courtney O'Donnell, diventato nel giro di poche settimane uno dei fenomeni più strani dell'estate negli Stati Uniti (e non solo).
@chantybeluga ♬ original sound - Chanty Beluga
Chi è davvero Chanty Beluga
Dietro Chanty c'è Courtney O'Donnell, comica di Los Angeles. Secondo People, l'idea del personaggio è nata quasi per caso mentre O'Donnell si trovava a Brooklyn sul set della commedia indipendente "Stephanie, Bride to Be". Da lì sono arrivati i primi video e, soprattutto, un nome così improbabile e facile da ricordare
Il primo contenuto attribuito al personaggio è stato pubblicato su Instagram il 29 luglio 2026, secondo la ricostruzione di Know Your Meme. Nel video Chanty prende un Uber, si presenta all'autista e ride. Tutto qui. Non c'è nient'altro. Un sorriso, un passaggio in macchina. La struttura è rimasta sostanzialmente la stessa nei video successivi: una donna dall'atteggiamento allegro affronta situazioni quotidiane e continua a presentarsi con quel nome. Una formula che Know Your Meme definisce una forma di "anti-comedy": l'effetto comico che nasce proprio dall'assenza di una battuta e dalla ripetizione di una situazione apparentemente priva di senso.
@chantybeluga get in girl, we’re going to the party! #influencer #humor #chantybeluga #newaccount ♬ original sound - Curls & Coins
Il meme che funziona su TikTok
È proprio questa semplicità ad aver contribuito alla diffusione del fenomeno. Karen North, fondatrice ed ex direttrice del programma di digital social media della University of Southern California, ha spiegato al Los Angeles Times che la forza di Chanty Beluga sta nella facilità con cui chiunque può partecipare al gioco.
"La cosa che funziona in Chanty Beluga è che è semplice, quasi banale", ha spiegato North. I meme nei quali tutti possono inserirsi e contribuire, ha aggiunto, sono spesso quelli che funzionano meglio. Non serve infatti conoscere una storia precedente, seguire una serie di video o comprendere riferimenti particolari. Basta conoscere Chanty Beluga e il suo modo di presentarsi. Da quel momento, praticamente qualsiasi situazione può diventare parte del meme. Un po' la strada già percorsa da Kabhy Lame qualche anno fa.
Internet le ha inventato una vita
Gli utenti, però, hanno cominciato a comportarsi come se Chanty fosse una persona realmente famosa, con una storia, una reputazione e persino scandali alle spalle. La storia, che non esiste, si è arricchita di capitoli, illazioni, voci. E di gossip, come una vera celebrità di Hollywood.
Durante il mese di agosto sono comparsi video di persone che raccontavano incontri completamente inventati con lei, accuse per comportamenti mai avvenuti e contenuti che fingevano di volerla "cancellare". Know Your Meme ha documentato, tra gli altri, un video nel quale un utente sosteneva per scherzo che Chanty gli avesse rubato prodotti dal carrello del supermercato e altri post che lasciavano intendere l'esistenza di misteriose vicende compromettenti.
Il gioco funziona proprio perché tutti sanno, o dovrebbero sapere, che si tratta di una finzione. Tutti possono usare Chanty per i loro contenuti, ottenere consenso e allargare la platea del pubblico. Se il personaggio originario è quasi vuoto, ci ha pensato proprio il web ha dare sostanza, costruendo intorno a Chanty una sorta di biografia collettiva completamente inventata.
Da TikTok ai media americani
In poche settimane il personaggio è uscito dai confini del suo account. Imitazioni, parodie e contenuti di altri creator hanno moltiplicato il fenomeno. People segnala anche l'arrivo del meme fuori dalla normale comunità di TikTok e Instagram, fino a essere ripreso da account legati ad altri contesti, dallo spettacolo allo sport.
Perché tutti parlano di Chanty Beluga
Il successo è difficile da spiegare proprio perché non esiste una vera battuta da spiegare. Chanty non è particolarmente strana, non compie imprese assurde e non è protagonista di una storia. Fa cose normali con un nome improbabile e un entusiasmo leggermente fuori posto.
Ed è probabilmente questo il motivo per cui Internet se ne è appropriato così facilmente. Il personaggio non impone una storia: lascia agli utenti la possibilità di inventarla. Così Chanty Beluga è diventata contemporaneamente una donna qualunque, una celebrità immaginaria, una presunta protagonista di scandali mai avvenuti e un personaggio sul quale chiunque può aggiungere un nuovo pezzo. Una donna che non esiste, insomma, ma alla quale Internet ha già costruito una vita intera.