È morta Yayoi Kusama, la regina dei pois

AGI - La giapponese Yayoi Kusama, una delle artiste contemporanee più celebri al mondo, è morta all'età di 97 anni: lo ha annunciato giovedì la sua società, scatenando un'ondata di omaggi da parte di ammiratori in tutto il mondo. L'artista d'avanguardia nota come la "regina dei pois", scomparsa il 14 agosto, aveva trasformato le sue allucinazioni e i suoi traumi in opere sfolgoranti, con i suoi motivi caratteristici di pois, reti e infinito, nel corso di una carriera durata diversi decenni.
"Per tutta una vita straordinaria interamente dedicata alla creazione artistica, Yayoi Kusama ha condotto una carriera acclamata in tutto il mondo come artista d'avanguardia pionieristica, la cui pratica creativa comprendeva le arti visive, la performance, la narrativa e la poesia", ha scritto la sua società. "Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni, senza mai posare il pennello, proseguendo la sua esplorazione dell'amore eterno e dell'anima immortale", aggiunge il testo.
L'infanzia e le prime visioni di Kusama
Nata nel 1929 in una famiglia agiata, Yayoi Kusama ha iniziato a produrre le sue opere caratteristiche all'età di 10 anni. "Un giorno, dopo aver visto su una scrivania una tovaglia decorata con un motivo di fiori rossi, ho scorto lo stesso motivo di fiori rossi ovunque, sul soffitto, sulle finestre e sui pilastri. Riempiva la stanza e ricopriva il mio corpo", ha scritto nella sua autobiografia. Immediatamente riconoscibile per la sua parrucca rosso vivo e i suoi abiti audaci a pois, esprimeva attraverso la sua opera esuberante una lunga battaglia contro la malattia mentale.
"Seguiré haciendo mi arte hasta el día en que me muera, e incluso después de mi muerte, mi espíritu seguirá creando nuevas obras de arte." A los 97 años falleció la gran artista japonesa Yayoi Kusama (1929-2026), figura fundamental del arte contemporáneo internacional. pic.twitter.com/1RF4gPix6M— MALBA (@museomalba) August 27, 2026
Il ricovero volontario
Dopo aver studiato arte in Giappone, Yayoi Kusama si trasferì negli Stati Uniti alla fine degli anni Cinquanta, imponendosi sulla scena avanguardista newyorkese. Nonostante le discriminazioni subite in quanto donna giapponese, si fece conoscere grazie a grandi dipinti audaci e a "happening" provocatori negli anni Sessanta, che univano body painting e pois. Lanciò anche una linea di abbigliamento, fondò una "Chiesa dell'autoannientamento" e si proclamò "Gran Sacerdotessa dei pois" per celebrare un matrimonio tra due uomini.
Tornata in Giappone negli anni Settanta, Yayoi Kusama si fece ricoverare volontariamente in un istituto psichiatrico di Tokyo, dove visse e lavorò fino alla fine della sua lunga vita.
Il significato dei pois
Per Kusama i pois non erano un semplice motivo decorativo, ma il cuore di una vera filosofia artistica, quella dell'"autoannientamento". Dipingendo pois su corpi, oggetti e ambienti fino a farli scomparire nel disegno, l'artista sosteneva di riuscire a dissolvere l'ego e a fondersi con l'universo: "Dipingo pois sui corpi delle persone e, con quei pois, le persone si autoannientano e tornano alla natura dell'universo", scrisse nella sua autobiografia.
Kusama descriveva ogni singolo pois come "una particella tra miliardi", specchio della propria vita minuscola dentro un cosmo infinito: un'idea nata già nell'infanzia, quando passava ore a osservare i sassi bianchi lungo il fiume vicino a casa. Lo stesso principio ha animato le sue celebri "infinity room" a specchi e le sculture di zucche coperte di pois, diventate il simbolo più riconoscibile della sua opera in tutto il mondo.
Le zucche e le "infinity room"
Le sue sculture di zucche, una delle quali si trova a Naoshima, "l'isola dell'arte" in Giappone, le sue infinity room e le sue installazioni immersive hanno attirato folle immense e sono state vendute per diversi milioni di dollari. Secondo il suo sito internet, "visioni e allucinazioni" apparse fin dall'infanzia ispirarono i suoi primi disegni basati su pois e reti, conferendole fin da subito uno stile unico. "Ha elaborato una filosofia artistica che ha battezzato 'autoannientamento', fondata su motivi semplici di ripetizione ossessiva e proliferazione", precisa il sito.
"Ho avuto il privilegio di vedere più volte i suoi dipinti e le sue opere. Audaci, delicate, magnifiche. Quell'universo mi era completamente sconosciuto. E, ai miei occhi, era anche una persona davvero affascinante. Che tu possa riposare in pace", ha scritto un utente giapponese su X. "Possono tutte queste icone smettere di morire, per favore? Prima Dolly, poi Tim Curry, e ora Yayoi????", ha scritto un altro utente, in riferimento alla cantante country americana e all'attore di "The Rocky Horror Picture Show", morti anch'essi questa settimana. La società di Yayoi Kusama ha indicato che è morta in un ospedale di Tokyo.