Perché i turisti americani svuotano le farmacie europee

P er molti turisti americani in vacanza in Europa le farmacie stanno diventando una tappa da inserire nell'itinerario insieme a musei, ristoranti e negozi. Creme, sieri, balsami e soprattutto prodotti per la protezione solare finiscono nelle valigie e poi sui social, dove si moltiplicano i cosiddetti "pharmacy haul", i video nei quali gli utenti mostrano gli acquisti fatti durante il viaggio.
A raccontare l'ultima evoluzione del fenomeno è il Wall Street Journal, secondo cui i vacanzieri americani stanno mostrando sui social le proprie scorte di prodotti europei per la cura della pelle, trasformando alcune farmacie del continente in vere e proprie destinazioni turistiche.
La tendenza non è nata questa estate
Il suo epicentro è stato per anni la Francia. Già nell'agosto del 2023 Euronews raccontava il successo delle farmacie francesi tra i turisti americani su TikTok: l'hashtag #Frenchpharmacy aveva raggiunto allora 130 milioni di visualizzazioni. Influencer di viaggio e beauty pubblicavano liste dei prodotti da cercare appena arrivati a Parigi e mostravano gli acquisti fatti sugli scaffali.
Tra i marchi citati nei video comparivano Nuxe, Embryolisse, La Roche-Posay e Caudalie. Una delle ragioni indicate dagli stessi creator era semplice: alcuni prodotti non erano disponibili nella stessa formulazione negli Stati Uniti oppure costavano meno in Europa. Euronews raccontava anche come CityPharma, una farmacia parigina di rue du Four particolarmente popolare tra i turisti, fosse diventata così frequentata da spingere alcuni visitatori a presentarsi all'apertura per evitare la folla.
Dalla Francia alle farmacie europee
Quella che inizialmente veniva raccontata soprattutto come l'attrazione degli americani per la "French pharmacy" si sta progressivamente allargando. Gli acquisti di massa, spesso dedicati e frutti di ricerche accurate, vengono fatti nelle farmacie di diversi Paesi europei, con i turisti che celebrano sui social creme e sieri prodotti nell'Unione europea.
Anche l'industria della bellezza ha intercettato da tempo il fenomeno. Nel 2025 The Business of Fashion dedicava un'analisi proprio al tentativo di portare il modello della farmacia francese nel retail americano, osservando come l'immaginario della "French girl beauty" continuasse ad avere una forte presa sul mercato statunitense.
Il meccanismo non è molto diverso da quello che ha trasformato altri acquisti locali in rituali di viaggio: i social producono liste di prodotti "da non perdere", altri utenti le replicano e il contenuto dell'acquisto diventa a sua volta materiale per nuovi video. Nel caso delle farmacie europee, però, dietro alla moda esistono anche differenze concrete tra i due mercati.
Il caso dei solari
L'esempio più evidente è quello delle creme solari. Negli Stati Uniti e nell'Unione europea questi prodotti non vengono regolati nello stesso modo. La Food and Drug Administration spiega che negli Usa i filtri solari sono regolamentati come farmaci, mentre nell'Unione europea rientrano nella disciplina dei cosmetici. I diversi percorsi normativi hanno prodotto nel tempo differenze negli ingredienti e nelle formulazioni disponibili sui due mercati.
Una distanza che gli stessi regolatori americani stanno cercando di ridurre. Il 9 giugno 2026 la FDA ha autorizzato negli Stati Uniti la bemotrizinol, un filtro che protegge sia dai raggi UVA sia dagli UVB. È la prima nuova sostanza attiva aggiunta alla monografia americana dei solari da banco dalla fine degli anni Novanta. La stessa FDA ha sottolineato che l'ingrediente era già utilizzato da anni in Europa e in numerosi altri Paesi.
La differenza normativa non significa automaticamente che ogni prodotto europeo sia migliore o più sicuro di uno americano. Spiega però perché un turista statunitense possa trovare in Europa formulazioni o ingredienti diversi da quelli abitualmente disponibili sugli scaffali di casa.
La farmacia diventa parte del viaggio
È proprio l'incrocio tra disponibilità dei prodotti, prezzi, cultura della skincare e amplificazione dei social ad aver trasformato un'abitudine di nicchia in un fenomeno turistico. Nel 2023 erano soprattutto le farmacie francesi a essere presentate su TikTok come una tappa obbligata. Tre anni dopo il fenomeno riguarda più in generale l'Europa.
E il concetto stesso di souvenir sembra essersi allargato: accanto a vestiti, prodotti alimentari e oggetti tipici, nelle valigie di ritorno negli Stati Uniti trovano sempre più spazio flaconi di crema solare, acqua micellare, balsami e sieri. Non necessariamente perché siano introvabili oltreoceano, ma perché una parte dei consumatori americani considera ormai la visita alla farmacia europea una componente dell'esperienza di viaggio.