I 'furbetti dell'ombrellone', Bild racconta un fenomeno tutto italiano

AGI – Ci siamo passati tutti: mattina presto in spiaggia, asciugamano steso, ombrellone aperto... e il posto migliore in riva al mare è già assicurato. In Italia, però, le cose sono diverse – sostiene il tabloid tedesco 'Bild' –. Qui, i vacanzieri lasciano semplicemente ombrelloni, lettini e sedie pieghevoli in spiaggia durante la notte. In questo modo, sperano di accaparrarsi il loro posto preferito proprio in riva al mare la mattina successiva. Gli italiani hanno persino un nome per questo fenomeno, ovvero "furbetti dell'ombrellone", si sostiene.
Il motivo di questa lotta notturna per lo spazio è probabilmente il prezzo – argomenta 'Bild' –. Chiunque voglia sdraiarsi sotto un ombrellone in uno stabilimento balneare privato deve sborsare una cifra considerevole. Ad Alassio, sulla costa ligure, un ombrellone con due lettini in prima fila costa in media 340 euro a settimana. Nella più economica Lignano Sabbiadoro, la stessa sistemazione costa circa 164 euro a settimana. In alta stagione, i prezzi possono salire ulteriormente nelle località balneari più gettonate. La prospettiva di una spiaggia libera è certamente allettante. E l'ombrellone lasciato dalla sera prima dovrebbe essere d'aiuto. Tuttavia, questa pratica sta diventando un vero problema, soprattutto sulle spiagge ad accesso libero – si sostiene –.
Autorità contro gli occupanti notturni di spiagge
Le autorità costiere italiane stanno ora prendendo provvedimenti contro questi "occupanti notturni di spiagge". Il loro obiettivo: i vacanzieri che montano la loro attrezzatura da spiaggia la sera prima. Questa forma di "prenotazione" di un posto sulle spiagge pubbliche è illegale, sottolinea la guardia costiera. Gli appelli al buon senso dei bagnanti si sono rivelati inefficaci. Il bilancio sulle spiagge di Marina di Peschici, in Puglia, ad esempio: circa 180 ombrelloni, decine di lettini, più di 200 picchetti e persino una tenda da campeggio, riporta 'Gazzettah24' – sostiene il quotidiano tedesco –. E chi viene sorpreso non deve aspettarsi un semplice rimprovero: sono previste multe fino a 200 euro. Questo può trasformare rapidamente un posto in spiaggia teoricamente libero in uno di lusso. In caso di recidiva, si rischia anche l'incriminazione per occupazione abusiva di suolo pubblico.
Le ragioni dei furbetti dell'ombrellone
Danilo Ruggiero, dell'organizzazione Mare Libero che si batte per il libero accesso alle spiagge, individua diverse ragioni alla base di questo comportamento. "È diventata un'abitudine", afferma, intervistato da 'Bild'. Molti vacanzieri semplicemente non vogliono trascinarsi dietro ombrelloni, sedie e altre attrezzature sotto il sole cocente ogni giorno. Ma Ruggiero vede anche un altro motivo: "C'è anche la tendenza ad accaparrarsi il posto migliore in riva al mare". Tuttavia, chi pianta l'ombrellone nella sabbia la sera prima potrebbe avere la vista migliore del mare al mattino, ma potrebbe anche trovarsi presto nei guai con le autorità.