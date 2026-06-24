Naked nails, la gen Z preferisce la manicure naturale

AGI - Dite addio alle ricostruzioni vertiginose, ai cristalli applicati o a impressionanti nail-art tridimensionali. Solo l'unghia, nella sua forma più essenziale - corta, lucida, sana. Le passerelle della primavera 2026 l'hanno consacrata, le red carpet l'hanno adottata, e i saloni di tutto il mondo registrano numeri che parlano chiaro: le manicure minimali sono cresciute del 250% su base annua, mentre la richiesta di smalti bianco latte segna un +24% (stando ai dati della piattaforma Fresha).
Lo chiamano "naked nails", "bare nails" o, ancora più indicativo, "your nails but better". Dietro le etichette, una sola direzione: il ritorno alla bellezza autentica. Dopo anni di massimalismo, di gel a oltranza e di applicazioni sempre più elaborate, le nuove generazioni hanno riscoperto il piacere di un'unghia naturale valorizzata anziché coperta. Toni nude trasparenti, finiture milky, rosa impalpabili, lunghezze contenute in forme morbide come squoval, mandorla, tondo. È la "quiet luxury" approdata sulla punta delle dita: discreta, versatile, pensata per la vita di tutti i giorni. Non si tratta solo di estetica: alla base del fenomeno c'è una crescente attenzione alla salute dell'unghia: gel ripetuti, acrilici e rimozioni aggressive lasciano nel tempo lamine fragili e indebolite, e il movimento delle unghie nude nasce anche come reazione, come scelta consapevole verso una manicure che cura invece di stressare.
Un cambio di mentalità nel settore nails
«Secondo l'esperienza maturata nella nostra accademia, possiamo confermare che si registra una crescente richiesta di manicure naturali, curate e versatili», conferma Carlo Matthey, CEO dell’Accademia Liliana Paduano, storico riferimento nella formazione professionale del settore beauty e nails. «Le nuove generazioni cercano prodotti performanti ma semplici da utilizzare, che valorizzino l'unghia naturale e permettano di cambiare look con facilità, senza rinunciare a qualità e durata», gli fa eco Valentina Iovino, art director Lilianails, segmento che proprio in queste ore ha lanciato la linea Classic Nail Polish. Una linea che risponde alla domanda crescente di professioniste del settore e appassionate: non un singolo smalto, ma una sequenza di prodotti per preparare, proteggere e rifinire l'unghia naturale, pensato per restituire centralità alla manicure tradizionale senza ricorrere a tecniche invasive. A definirne la fisionomia è stato il lavoro delle docenti dell'Accademia, che hanno testato e selezionato ogni referenza con criteri da contesto formativo: tenuta, facilità di applicazione, resa sull'unghia nuda. Una scelta che intercetta il nodo emerso dal trend (la salute della lamina) collocando la linea dentro la stessa logica delle "naked nails": valorizzare l'unghia, non sostituirla.
«Non stiamo inseguendo una moda, la stiamo leggendo per quello che è: un cambio di mentalità», osserva Iovino. «Chi oggi sceglie la manicure naturale non rinuncia a niente. Chiede semplicemente che a essere valorizzata sia l'unghia, non ciò che le si applica sopra». Un'inversione di rotta che, dai dati ai banchi delle accademie, sembra destinata a durare ben oltre la stagione.