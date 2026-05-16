A Bolzano per due giorni le eccellenze vitivinicole a Vinaltum

AGI - Giunge alla terza edizione Vinaltum, il Festival delle eccellenze vitivinicole d'Italia e del mondo, in programma oggi 17 maggio e domani a Castel Mareccio, il castello medievale del XIII secolo immerso tra i vigneti alle porte di Bolzano, con vista panoramica sulla Valle dell'Adige. Un evento di respiro nazionale e internazionale che sceglie ancora una volta il territorio altoatesino come palcoscenico privilegiato, confermando Bolzano come punto di riferimento per la cultura del vino di qualità.
La grande degustazione si svolge nelle due giornate con orario 12.00-18.00: oggi aperta al pubblico, lunedì 18 maggio riservata agli operatori del settore e agli ospiti invitati. La scelta di Castel Mareccio non è casuale: incarna perfettamente i valori di Vinaltum (storia, territorio, eccellenza) e rappresenta un salto di qualità nell'identità dell'evento. Un segnale colto anche dalle istituzioni locali: Vinaltum 2026 si fregia del patrocinio del Comune di Bolzano e del supporto dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, nell'ambito della strategia di posizionamento di Bolzano come Città del Vino.
Degustazione esclusiva
In occasione dell'apertura della terza edizione di Vinaltum, gli ospiti saranno accompagnati in una degustazione esclusiva firmata Pasqua Wines e Kettmeir, due realtà iconiche accomunate da una visione contemporanea dell'eccellenza vinicola - all'interno del multibrand store - simbolo del lusso internazionale a Bolzano, moda, design e cultura del vino si incontrano in un'atmosfera raffinata e coinvolgente, anticipando lo spirito di Vinaltum. E per la serata di domenica è in arrivo una sorpresa esclusiva firmata Franz Kraler, Chalet Franz Kraler Cortina - Club Moritzino. Vinaltum 2026 è anche una storia di collaborazioni locali che ne moltiplicano il valore per il territorio. Il Goldenstern Townhouse Bolzano, storico edificio dell'800 sapientemente restaurato con sedici suite nel cuore del centro storico, e Castel Hortenberg, residenza nobiliare con vista sui vigneti dell'Alto Adige, sono il partner ufficiale per l'ospitalità.
Logistica e partnership
La logistica è affidata ad Arco Spedizioni in qualità di Main Sponsor. Completano il quadro delle partnership: Sophienwald con UNO Glassworks, Franz Kraler, Banca Alto Adige Sudtirol, Cassa di Risparmio di Bolzano Sparkasse, con la collaborazione di FISAR. "Castel Mareccio, il Goldenstern Townhouse, Castel Hortenberg, il patrocinio del Comune di Bolzano e il supporto dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano: non sono solo nomi sul programma, sono la dimostrazione che Vinaltum sta diventando parte dell'identità di questo territorio", dichiara Danilo D'Ambra, ideatore di Vinaltum. "La nuova sede di Castel Mareccio è la cornice più eloquente che potessimo immaginare per i vini e i Produttori che ospitiamo. Un luogo che parla di storia, di territorio e di bellezza, esattamente come i vini che vi si degustano."