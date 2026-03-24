La notizia che le ragazze Generazione Z aspettavano

AGI - Finalmente arriva la notizia che le ragazze della Generazione Z aspettavano da sempre: è stato realizzato uno smalto trasparente capace di rendere le unghie lunghe compatibili con gli schermi touchscreen. Una notizia che potrebbe risolvere un angosciante problema quotidiano per molte utenti. Le 'speranze' arrivano da una ricerca guidata da Manasi Desai e Joshua Lawrence del Centenary College of Louisiana, presentata al meeting primaverile dell’American Chemical Society (ACS).
I risultati preliminari mostrano che una particolare formulazione chimica permette alle unghie di interagire con i touchscreen capacitivi, simulando l’effetto del tocco delle dita. Gli schermi capacitivi, utilizzati nella maggior parte di smartphone e tablet, funzionano grazie a un campo elettrico che viene alterato da materiali conduttivi come la pelle umana. Le unghie, essendo non conduttive, non producono questa variazione e quindi non vengono riconosciute dal dispositivo.
Come funziona lo smalto conduttivo
Per superare questo limite, i ricercatori hanno sviluppato uno smalto in grado di trasportare una piccola carica elettrica. A differenza di precedenti tentativi basati su nanotubi di carbonio o particelle metalliche – potenzialmente pericolosi e poco versatili dal punto di vista estetico – il nuovo approccio utilizza composti organici più sicuri e compatibili con formulazioni trasparenti.
La scoperta della miscela promettente
Dopo aver testato 13 smalti commerciali e oltre 50 additivi, il team ha individuato come più promettente una combinazione di etanolammina e derivati della taurina. Questa miscela ha dimostrato di essere in grado di registrare il tocco sugli schermi, mantenendo al contempo una buona trasparenza.
Il meccanismo di trasferimento di carica
Secondo i ricercatori, il meccanismo alla base del funzionamento non si basa su una conduzione elettrica classica, ma su una reazione acido-base che consente il trasferimento di carica attraverso il movimento di protoni. Questo processo altera leggermente la capacità elettrica dello schermo, rendendo il contatto rilevabile.
Applicazioni e sfide future
“Il nostro smalto trasparente può essere applicato sopra qualsiasi manicure o anche su unghie naturali”, ha spiegato Desai, sottolineando i possibili benefici anche per persone con calli sulle dita. Tuttavia, la tecnologia è ancora in fase iniziale. La formulazione attuale non garantisce prestazioni costanti e la presenza di etanolammina comporta alcune criticità, tra cui una rapida evaporazione che limita l’efficacia a poche ore dopo l’applicazione. “Stiamo facendo il lavoro difficile di capire cosa non funziona, per arrivare a ciò che funzionerà”, ha affermato Lawrence.
Prossimi passi e obiettivo commerciale
Il team sta ora lavorando per migliorare la stabilità e individuare alternative completamente atossiche. I ricercatori hanno già depositato una domanda di brevetto provvisorio e intendono proseguire gli studi per sviluppare una soluzione più efficace e sicura. L’obiettivo è arrivare a un prodotto commerciale che unisca funzionalità tecnologica e praticità d’uso.
Un nuovo argomento per influencer e 'nail artist'
Le principali influencer unghie e nail artist in Italia e nel mondo che definiscono le tendenze attraverso Instagram e TikTok hanno adesso un nuovo argomento per le loro 'storie'. Figure di spicco includono Isabella Franchi (@unghiedellamadonna), nota per le manicure dei Ferragnez, Michela May (@lacoachdelleunghie), e la star internazionale Zola Ganzorigt (@nailsbyzola), artefice delle unghie virali di Hailey Bieber