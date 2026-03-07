Food: l'Amatriciana simbolo di rinascita di Amatrice

AGI - Taglio del nastro ad Amatrice, nella sala polifunzionale del Polo del gusto e delle tradizioni, per la prima Giornata internazionale dell'Amatriciana alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, del sindaco Giorgio Cortellesi, dell'assessore regionale alla cultura Simona Renata Baldassarre e del presidente dell'Associazione dei ristoratori e degli albergatori di Amatrice Giovanni Apa, insieme ai rappresentanti dell'Aram e alle autorità civili e militari del territorio.
Spaghetti (ma anche bucatini o mezzemaniche) all'amatriciana come strumento per far ripartire l'economia di una zona del Lazio messa in ginocchio dal terremoto del 24 agosto di dieci anni fa. Per questo da ieri a domenica 8 marzo, a sei anni da quando ha ottenuto dalla Commissione europea il riconoscimento di "Specialità Tradizionale Garantita (STG)", per la Prima Giornata internazionale dell'Amatriciana tre giorni di eventi.
Il valore della ricostruzione culturale
"Ha fatto innamorare il mondo, non soltanto noi cittadini del Lazio, ma in tutto il mondo. Quando si parla di ricostruzione si deve parlare non soltanto della ricostruzione materiale, ma anche del riappropriarsi della bellezza di queste tradizioni e delle meraviglie che circondano posti come Amatrice", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
L'amatriciana come risorsa per il futuro
Sulla stessa linea il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli: "L'amatriciana è una risorsa intramontabile, inesauribile, può essere l'alimento giusto per alimentare fiducia in un processo di ricostruzione che ha avuto tanti problemi iniziali ma che finalmente volge al meglio. Il cibo racconta una terra nel DNA di Amatrice e può alimentare il futuro. Amatrice è un pezzo d'Italia e l'amatriciana rappresenta quell'italianità che consente non solo di guardare al futuro con estrema fiducia, ma anche di poter dire che partendo dall'identità si costruisce il futuro".
L'economia di Amatrice riparte dalle eccellenze
Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, ha parlato di "una grande occasione per valorizzare Amatrice, la sua storia, le sue eccellenze amate nel mondo e nello stesso tempo un volano concreto per far ripartire la nostra economia. Senza economia non c'è ripartenza vera".
Prossime iniziative e eventi
Le iniziative proseguiranno per tutto il fine settimana tra degustazioni, visite guidate, laboratori ed escursioni.