Oroscopo 2026: le previsioni di Branko, Fox e Simon

AGI - Il 2026 è arrivato e i pianeti si stanno organizzando per preparare il nuovo anno. Gli astrologi hanno sfornato i loro oroscopi e adesso si parte in quarta per vedere chi avrà indovinato le dinamiche degli influssi delle stelle. AGI ha fatto un esercizio di stile sommando e mescolando le previsioni dei tre più amati: Branko, Simon & the Stars e Paolo Fox.
Di seguito, segno per segno, come sarà il 2026, partendo da alcuni punti in comune: Pesci, con Capricorno e Acquario subito dietro, sono quelli che sembrano brillare di più, mentre il segno del Leone avrà maggiori soddisfazioni professionali. E l’amore? Un anno dolcissimo per Bilancia e Cancro, mentre Ariete e Toro sono chiamati a trasformare quelli che sembrano degli ostacoli in slancio per rinnovare la passione e l’amore.
Le previsioni di Branko per Ariete e Toro
- ARIETE - Per i nati sotto questo segno cresce una sensibilità più romantica e poetica, che favorisce l’amore. Urano e Plutone sostengono il rinnovamento del pensiero e l’interesse per le novità tecnologiche. Il 2026 vi mette sotto i riflettori: ogni pianeta, anche solo di passaggio, lascia un segno.
- TORO - Per i nati sotto il Toro, un anno che promette novità e cambiamenti inattesi. I pianeti veloci invitano alla prudenza, soprattutto per la presenza di Marte, pronto a creare qualche tensione. L’inizio dell’anno, però, è dominato dall’amore, che può arrivare anche da lontano. Il vero punto di forza del cielo del Toro è Urano, che sostiene lavoro e finanze fino ad aprile. Saturno e Nettuno in Ariete non incidono direttamente, ma il loro influsso generale si farà comunque sentire. Non a caso, chi vi definisce “nati con la camicia” potrebbe avere ragione.
L'oroscopo 2026 di Simon & the Stars
- GEMELLI - Urano cambia segno e per i Gemelli tutto accelera. Idee, contatti, possibilità si moltiplicano. È un anno che stimola curiosità e movimento, ma che chiede anche scelte più consapevoli. Il rischio è restare sospesi per paura di sbagliare. La vera conquista del 2026 è trovare un equilibrio tra libertà e responsabilità, senza rinunciare a brillare.
- CANCRO - Segno cardinale, vive un anno profondamente trasformativo. Il bisogno di fermarsi e ascoltarsi è forte: è una pausa necessaria per chiudere capitoli emotivi importanti. La fiducia nel futuro va ricostruita, passo dopo passo. Lasciare andare ciò che non serve più apre a una rinascita concreta e liberatoria.
- LEONE - Con Giove che entra nel segno, il Leone è chiamato a crescere e a mettersi in luce. Non si tratta di competere, ma di riconoscere il proprio valore. Il 2026 invita a creare, sperimentare, osare, trovando un centro più autentico e meno dipendente dallo sguardo altrui.
- VERGINE – Per i nati sotto questo segno il 2026 è un anno più leggero rispetto al passato. C’è un forte bisogno di rivedere priorità e significati, lasciando andare il controllo eccessivo. Accettare di non avere tutte le risposte permette di ripartire con maggiore libertà e apertura al nuovo.
- BILANCIA – Questo segno è al centro del cambiamento cardinale. C’è l’attesa di una svolta che arrivi dall’esterno, ma il 2026 insegna che la vera risposta è interna. Il salto fa paura, ma ascoltare l’intuito diventa fondamentale per scegliere senza rimpianti e ritrovare equilibrio.
Paolo Fox: Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
- SCORPIONE - Il 2026 parte molto bene per questo segno, sostenuto da un Giove positivo nella prima parte dell’anno. Gennaio e marzo sono mesi strategici per portare avanti progetti ambiziosi. Dall’estate il ritmo rallenta, ma tra settembre e novembre, grazie a Venere e Mercurio, arrivano comunque occasioni interessanti, soprattutto sul piano economico e professionale.
- SAGITTARIO – Questo è l’anno delle scelte autentiche. Cresce la voglia di investire su sé stessi e sul futuro, senza compromessi. Primavera ed estate offrono un cielo molto favorevole, con luglio, agosto e settembre mesi di grande forza. È un periodo ideale per matrimoni, convivenze, trasferimenti e viaggi.
- CAPRICORNO - Anno intenso e impegnativo per il Capricorno. I primi mesi sono segnati da tensioni e da un forte bisogno di selezionare le persone giuste. La primavera può portare qualche rivalità sul lavoro, ma la determinazione del segno fa la differenza. Giugno, luglio e agosto sono mesi vincenti per l’amore, con agosto positivo anche sul fronte professionale.
- ACQUARIO – I nati sotto questo segno nel 2026 devono fare chiarezza, soprattutto in amore. Gennaio è un mese favorevole per i sentimenti, grazie a Venere nel segno. Attenzione ad aprile: la voglia di cambiamento potrebbe creare tensioni nelle relazioni. Nella seconda parte dell’anno Giove in opposizione porta qualche instabilità lavorativa, da gestire con lucidità.
- PESCI - I nati sotto questo segno vivono una prima parte dell’anno molto ispirata, con Giove favorevole tra gennaio e aprile. Marzo, con Venere nel segno, è particolarmente fortunato per amore e intuizioni. La primavera e l’estate offrono buone occasioni. Il consiglio è nutrire la spiritualità e non lasciarsi sopraffare.
Il 2026 è arrivato e con esso anche gli oroscopi degli astrologi. Adesso non ci resta che aspettare e verificare se ci hanno azzeccato.