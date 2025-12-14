Make-up di Natale: trucchi illuminanti, rossetto e occhi col kajal

AGI - Un Natale all’insegna della magia, della bellezza e dell’essenza più autentica. È quello andato in scena al MAXXI, dove il make-up artist Simone Belli ha trasformato gli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in un giardino delle meraviglie, dando vita al suo tradizionale Christmas Beauty Day, appuntamento ormai consolidato delle festività.
Tra atmosfere sognanti, performance artistiche, percorsi sensoriali e momenti dedicati al benessere, la serata ha riunito numerosi volti noti dello spettacolo e della cultura, offrendo anche uno sguardo privilegiato sulle tendenze beauty che accompagneranno il Natale.
Le tendenze make-up 2025 secondo Simone Belli
Secondo Simone Belli, il trucco delle feste 2025 punta tutto sulla luce e sulla determinazione: "I trucchi delle feste saranno illuminanti, con una nuova texture super-cotto - spiega all'AGI - il cotto andava tanto negli anni ’80-’90, è super sottile. Siccome gli illuminanti spaventano perché segnano, c’è questa nuova tendenza, gold o lunare: quindi sei solare o lunare". Ioltre, aggiunge, "occhi in primo piano con il kajal”. Un’estetica più decisa, meno romantica: “In queste feste ci saranno donne profonde, luminose, ma un po' più decise: meno romanticismo e più determinazione, più effetto strong”.
Tra gli ospiti presenti anche Rocio Muñoz Morales, che ha voluto riportare l’attenzione su un’idea di bellezza più intima e consapevole: "A Natale il trucco più bello resta quello dell’animo. Sono giorni in cui dovremmo ricordarci di restare fedeli a noi stesse, senza inseguire modelli o aspettative. Il make-up può valorizzarci, ma non deve mai farci perdere chi siamo, nemmeno – e forse soprattutto – durante le feste”.
La doppia anima beauty delle star
Nel corso dell’evento l'AGI ha incontrato anche molte altre star. Tra queste Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Lucrezia Guidone e Anna Ferzetti. Dai loro look e dalle conversazioni raccolte emerge una doppia anima beauty per il Natale 2025.
Da un lato, la bocca rossa, scelta con decisione da Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Lucrezia Guidone, che hanno confermato come il rossetto rosso resti un grande classico delle feste, capace di dare forza e personalità anche ai look più essenziali. Dall’altro, il nude look, interpretato da Anna Ferzetti, simbolo di una bellezza più naturale e misurata, pensata per vivere le festività in modo meno costruito, più leggero e meno avvinghiato del solito. Insomma le star preferiscono la semplicità, senza rinunciare a un po' di seduzione che il rosso accompagna sempre.