Le 'debuttanti' alla Reggia di Venaria ballano con le scarpette rosse

AGI - La Reggia di Venaria Sabauda a Torino, una delle residenze dei Savoia parte del sito seriale Unesco iscritto alla Lista del Patrimonio dell'umanità dal 1997, è tornata a ospitare per il sesto anno consecutivo il Gran Ballo della Venaria Reale, organizzato nell'ambito del progetto ‘Vienna sul Lago’, giunto alla sua XXIX edizione. Si tratta del progetto di formazione, cultura e solidarietà patrocinato dalle più alte istituzioni italiane e internazionali.
Nella magnifica Galleria Grande, il tradizionale Gran Ballo ha riportato sabato sera al centro il tema della lotta alla violenza contro le donne, alla vigilia della Giornata internazionale del 25 novembre. Protagoniste della serata sono state le 30 debuttanti, provenienti dall’Italia e dall’estero, accompagnate dagli Aspiranti Guardiamarina del corso Hurakan dell’Accademia Navale di Livorno.
Sotto gli eleganti abiti bianchi selezionati da Pisconti Milano, le giovani hanno indossato le simboliche scarpette rosse, trasformando il ballo in un messaggio forte e consapevole contro la violenza di genere. Un evento che dà voce, speranza e un futuro alle donne vittime di violenza. Con l'intero ricavato destinato a sostenere il Progetto Alice Onlus, dedicato all’educazione all’amore e alla consapevolezza tra i giovani.
Nato in memoria di Alice, vittima di violenza di genere, il progetto porta nelle scuole un percorso formativo che sensibilizza studenti e studentesse su parità, rispetto e legami sani, contribuendo a costruire una comunità più attenta e responsabile.
L’evento è culminato con la consegna del ‘Premio Costanzo’ a personalità che hanno fatto della lotta sociale e culturale il loro faro. Tra i premiati per questa edizione la campionessa mondiale di nuoto paralimpico, Carlotta Gilli.