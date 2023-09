AGI - Secondo rumors insistenti sarà Jessica Rosval, canadese, classe 1985, la chef cui Massimo Bottura affiderà la guida della cucina del Gatto Verde il suo nuovo locale a Modena, la cui caratteristica sarà quella di essere “uno dei ristoranti più sostenibili del mondo, dal punto di vista tecnico e nella testa delle persone”, secondo quanto riportato dal Gambero Rosso.

Da Chez L'Épicier a Montréal e poi da Bearfoot Bistro di Chef Melissa Craig, Rosval è stata la prima cuoca a vincere la prestigiosa "Gold metal plates" in Canada. Entrata all’Osteria Francescana nel 2013, dopo aver trascorso una cena di compleanno con il suo fidanzato, da allora non ne è più uscita, “almeno idealmente”, chiosa il mensile.

A Modena ha preso il posto di Davide Di Fabio che, insieme a Takahiko Kondo ha sostituito il souschef Yoji Tokuyoshi, e a soli due mesi dal suo arrivo entra nella partita degli antipasti. Era il dicembre 2013. E da allora è sempre stata in squadra con il team di Massimo Bottura. Alla Francescana, prima, poi per un periodo alla cucina per gli eventi esterni e, dal 2019, alla guida della cucina di Casa Maria Ligia, la la guest house di campagna di Massimo Bottura&Lara Gilmore, aperta nel 2019 in un edificio del XVIII secolo, regno dell'ospitalità, con stanze e cucina, campo da tennis, piscina, sala da musica e orto. Avviata su diretto consiglio di Marchionne, l’ad Fiat prematuramente scomparso nel 2018, cinque anni fa.

Ora a distanza di dieci anni da quel festeggiamento di compleanno, cui è seguito l’ingresso nella cucina dell’Osteria Francescana dopo uno scambio di chiacchiere a fine cena, Jessica Rosval sembra pronta alla nuova avventura modenese, salvo imprevisti, dovrebbe partire entro il mese di settembre.