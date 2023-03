Spopola negli Usa la giacca termica disegnata con la pasta a forma di farfalla

AGI - Una giacca termica di tendenza, disegnata da Rachel Antonoff e decorata con le farfalle della pasta che si cuoce a pranzo, è diventata un’attrazione per i social media e lo street style. Al punto che quando Bani Randhawa, una 27enne che frequenta la Business School a Cambridge, nel Massachusetts, ha iniziato a indossare il suo nuovo cappotto qualche mese fa, è successo qualcosa di davvero sorprendente: le persone le sorridevano mentre passava mentre altri la fermavano per chiederle: “Hai delle farfalle sulla giacca? Dove le hai trovate?”

Il suo cappotto è il Parker Puffer firmato da Rachel Antonoff, una giacca corta nera stampata con immagini dorate di pasta a forma di farfalla. E il suo cappotto è improvvisamente diventato un fenomeno stagionale in città come New York, Chicago e San Francisco. I social media sono pieni zeppi di persone in posa che si fanno riprendere mentre l’indossano. Lo stesso fanno molte attrici. Insomma, la farfalla stampata sul cappotto è diventata l’icona più venduta di Rachel Antonoff e la giacca - che costa $ 425 - è andata esaurita per ben tre volte da quando è stata introdotta alla fine del 2021, fa sapere Antonoff.

Dunque, un successo. Che si dice dovuto come reazione alla pandemia, in quanto molte persone che hanno trascorso le proprie giornate lavorative sedute alla scrivania tra conversazioni in Zoom cercavano un modo per provocare la conversazione. "Abbiamo perciò notato che le persone vengono viste dalla vita in su e volevano avere addosso qualcosa che le contraddistinguesse", dice Rachel Antonof, che dal 2015 ha realizzato capi a tema alimentare come maglioni con torte lievitate e abiti decorati con frutti di mare. “L'eccitazione per quegli stili è rimasta”, ha affermato la stilista che ha disegnato il cappotto con la pasta a forma di farfalla.

Una moda trendy, al punto tale che pur di indossare questa giacca, c’è persino che il se l’è affittata, anche solo per usarlo una sola volta e poi dismetterla.