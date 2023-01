Chanel sfila a maggio a Los Angeles

Sceglie ancora gli Stati Uniti la maison francese Chanel per presentare il 9 maggio 2023 la nuova collezione Cruise 2023/2024. La scelta, come annunciato da un comunicato diffuso dalla casa di moda, è ricaduta sulla California e su Los Angeles, sedici anni dopo lo spettacolo Cruise 2007/08 che Karl Lagerfeld, allora direttore creativo della maison, aveva immaginato all'interno dell'aeroporto di Santa Monica Aeroporto.

Ancora gli Stati Uniti sono stati scelti da Chanel lo scorso novembre per la sfilata replica della Cruise (2022/2023) che dopo lo show in maggio a Monte Carlo è arrivato in Florida a Miami sulla sulla spiaggia del Faena Hotel di Miami Beach, celebrando il legame avviato dagli anni Venti tra la maison e l'America.

Il rapporto tra Chanel e gli Stati Uniti è infatti di lunga data. Madame Coco già nel 1919 aveva ideato una collezione di mezza stagione che venne citata da Vogue America disegnata per donne che amavano la libertà di movimento. La stessa GabrielleChanel nel 1931 fece il suo primo viaggio in Stati Uniti invitata a Hollywood dal celebre produttore cinematografico Samuel Goldwyn che voleva che la sarta stilista creasse abiti per le sue attrici da indossare dentro e fuori dal set. Rapporto consacrato quindi nel 1957 quand