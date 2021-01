L'alta moda di Armani privé in "omaggio a Milano"

AGI - L’alta moda di Giorgio Armani Privé arriva domani a Milano, a Palazzo Orsini. L'evento esclusivo che da sempre si tiene a Parigi, due volte l'anno, a gennaio e a luglio a Parigi, nel calendario dell'Haute Couture, ha cambiato sede e data, per volontà dello stilista.

Dalle passerelle di Parigi a quelle di Milano

Un modo simbolico per dimostrare la sua vicinanza all'Italia e Milano duramente colpite dalla pandemia. Risale a maggio, ai primi mesi difficili del lockdown, l'annuncio di Armani di voler trasferire la sfilata dalla storica sede parigina in via Borgonuovo.

Per Sala un atto d'amore per la città

Un gesto molto apprezzato anche dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che volle ringraziare pubblicamente "re Giorgio", come lo definì, con gratitudine per questo "atto d'amore per la città". I numeri ancora alti del contagio hanno imposto però nuove modifiche ai programmi iniziali del brand, facendo annullare il fashion show aperto al pubblico.

Sfilata in streaming su Armani.com

"A causa dell'emergenza in corso, non sarà possibile tenere l'evento precedentemente annunciato", hanno comunicato dalla maison. "Con rammarico, contrariamente ai desideri di Giorgio Armani, la prossima sfilata di Armani Privé si svolgerà a porte chiuse, a Milano, senza pubblico".

La sfilata è prevista per le ore 19:00 e sarà trasmessa in live streaming sui canali social media del marchio.