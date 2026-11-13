Scrittura creativa con l’IA: più veloce ma testi più simili

AGI - Il tempo dedicato alla scrittura creativa di un racconto con l'intelligenza artificiale si può ridurre del 36,2%, ma quando viene lasciata libera di prendere tutte le decisioni creative produce testi più simili tra loro e riduce la soddisfazione degli autori. È quanto emerge da uno studio condotto da Kartik Hosanagar, della Wharton School dell'Università della Pennsylvania, e Daehwan Ahn, dell'Università della Georgia, pubblicato sulla rivista PNAS Nexus.
La ricerca, che ha coinvolto 285 studenti, mostra che i risultati migliori si ottengono quando gli esseri umani mantengono il controllo delle idee iniziali e della struttura narrativa, affidando all'IA soprattutto la stesura e la revisione dei testi. Gli studiosi hanno chiesto ai partecipanti di scrivere due racconti di circa mille parole.
Scrittura creativa, modalità della sperimentazione
Il primo è stato realizzato senza assistenza tecnologica, mentre per il secondo è stato utilizzato ChatGPT 3.5, seguendo tre differenti modelli di collaborazione. Nel primo, denominato Human Confirmation, l'intelligenza artificiale elaborava idee, struttura, testo e revisione, lasciando all'autore soltanto il compito di approvare o respingere i risultati. Nel secondo, Human Creativity, gli studenti sceglievano autonomamente le idee e costruivano la trama, affidando all'IA la scrittura e la revisione. Nel terzo, Copilot, esseri umani e intelligenza artificiale collaboravano durante tutte le fasi del processo creativo.
Complessivamente, nella seconda giornata i tempi di realizzazione sono risultati inferiori del 36,2 per cento rispetto alla scrittura senza IA, con una riduzione del 68,6 per cento del tempo dedicato alla prima stesura. Non sono emerse differenze statisticamente significative nei tempi complessivi tra i tre modelli di collaborazione. Gli autori precisano tuttavia che parte del miglioramento potrebbe dipendere anche dall'esperienza acquisita durante la prima prova.
Le differenze più importanti hanno riguardato la qualità dei racconti e la soddisfazione degli studenti. Quando l'IA gestiva autonomamente l'intero processo creativo, i testi risultavano meno interessanti e coerenti rispetto a quelli prodotti attraverso una collaborazione più attiva. I partecipanti riferivano inoltre un minore coinvolgimento e un senso più debole di appartenenza al lavoro realizzato.
L'effetto sulla diversità dei contenuti
La ricerca ha evidenziato anche un effetto sulla diversità dei contenuti. I racconti prodotti con il modello Human Confirmation presentavano una somiglianza semantica media di 0,779, contro 0,710 nel modello Human Creativity e 0,647 nei testi scritti senza IA. Il risultato indica una maggiore tendenza all'omologazione quando le scelte narrative vengono affidate alla macchina.
Un altro elemento riguarda le competenze individuali. Gli studenti con minori capacità iniziali di scrittura hanno mostrato i miglioramenti più consistenti, mentre quelli con maggiori capacità creative hanno ottenuto risultati migliori quando potevano mantenere un ruolo attivo nell'elaborazione delle idee.
Il ruolo del controllo umano
Secondo gli autori, la questione centrale non è quindi decidere se utilizzare l'intelligenza artificiale, ma come distribuire le responsabilità creative tra persone e sistemi generativi. Conservare il controllo umano sulle decisioni iniziali può permettere di beneficiare dell'efficienza tecnologica senza sacrificare qualità, varietà dei contenuti e soddisfazione personale. I ricercatori sottolineano che lo studio riguarda un compito specifico di scrittura creativa e una versione precedente di ChatGPT. Saranno quindi necessarie ulteriori ricerche per verificare se gli stessi risultati valgano per altri lavori e per i modelli di intelligenza artificiale più recenti.