AGI - Un'applicazione per mettere in contatto le donne che praticano il surf, trovare compagne con cui affrontare le onde e organizzare viaggi anche dall'altra parte del mondo. Si chiama Swella, è stata sviluppata dalla surfista portoghese Rita Marques e sarà presentata domani, 12 novembre, al Web Summit di Lisbona, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla tecnologia. Lanciata a maggio, la piattaforma ha già riunito, secondo i dati diffusi dalla startup, oltre 1.800 surfiste di diversi Paesi, che hanno scambiato più di 5mila messaggi e condiviso oltre 600 programmi di uscite in mare.
L'idea nasce da una difficoltà incontrata dalla stessa Marques durante i suoi viaggi. Appassionata di surf fin dall'adolescenza, la portoghese si è spesso ritrovata a entrare in acqua da sola, soprattutto nei luoghi che non conosceva. Non era sempre facile trovare altre donne con un livello di esperienza simile al suo e affrontare onde impegnative in spiagge frequentate prevalentemente da uomini.
In un'intervista alla rivista specializzata SurfGirl Magazine, Marques ha raccontato un episodio avvenuto a Uluwatu, a Bali, in Indonesia. Dopo una prima esperienza particolarmente difficile, per anni ha evitato di tornare a fare surf in quella località perché non se la sentiva di affrontare le onde da sola. Solo successivamente, grazie alla compagnia di altre surfiste, ha trovato il coraggio di riprovarci.
Come funziona Swella, l'app per le surfiste
Swella funziona come un social network dedicato alle donne che praticano il surf. Le utenti possono creare un profilo, indicare il proprio livello di esperienza e cercare altre surfiste in base alla posizione geografica, alle destinazioni e alle date dei viaggi. La piattaforma permette inoltre di organizzare sessioni di surf, scambiare consigli sulle spiagge e sulle condizioni del mare e pianificare trasferte insieme.
L'obiettivo è facilitare gli incontri anche tra persone che non si conoscono e che magari si trovano nella stessa località soltanto per pochi giorni. Una surfista in viaggio da sola, per esempio, può individuare altre donne presenti nella zona e concordare un'uscita in mare prima ancora di raggiungere la destinazione.
"Il surf è già abbastanza impegnativo. Quando arrivi in un posto nuovo e sei una delle poche donne in acqua, può essere intimidatorio. Ma a volte basta un'altra donna con cui uscire tra le onde per sentirsi più sicure", ha spiegato Marques nel materiale di presentazione del progetto.
Da un licenziamento a una startup per donne
La storia di Swella è legata anche a un cambiamento professionale. Marques, cresciuta a Lisbona, aveva lavorato per anni nel settore tecnologico e del marketing, collaborando con diverse startup e trascorrendo lunghi periodi all'estero. Nel 2025 ha perso il lavoro e ha deciso di trasformare un'esigenza personale in un progetto imprenditoriale.
La fondatrice ha raccontato di aver sviluppato l'applicazione anche grazie ai contatti con altre surfiste incontrate durante un soggiorno a Sumbawa, in Indonesia. Le conversazioni con donne che viaggiavano e praticavano surf da sole l'hanno aiutata a individuare le funzionalità più utili della piattaforma.
Una delle difficoltà principali, ha spiegato, non è stata soltanto realizzare il software, ma costruire una comunità di utenti realmente attive. Per un'applicazione basata sugli incontri, infatti, il numero delle iscritte conta meno della possibilità di trovare altre persone disponibili a condividere un'esperienza. Nei giorni scorsi la comunità di Swella ha organizzato un incontro a Ericeira, località portoghese molto frequentata dagli appassionati di surf. All'iniziativa hanno partecipato circa 30 donne, tra cui le atlete Laura Raupp e Janire Gonzalez Etxabarri.
L'espansione e i progetti futuri
Attualmente Swella è disponibile per iPhone, con una versione gratuita e funzionalità aggiuntive a pagamento. La startup prevede di lanciare la versione Android entro la fine del 2026 e di introdurre nuovi strumenti per trovare persone con interessi, esperienza e programmi di viaggio compatibili. È già stata aggiunta anche una sezione dedicata a viaggi organizzati, ritiri e altre esperienze legate al surf, proposte attraverso partner selezionati.
La presentazione al Web Summit di Lisbona rappresenta per Marques un'occasione per far conoscere il progetto a un pubblico internazionale. L'ambizione è trasformare Swella in una comunità capace di collegare le surfiste anche al di fuori dei circuiti tradizionali delle scuole e delle associazioni sportive.