Gli ex ingegneri di SpaceX che sviluppano gli aerei senza pilota

AGI - Far volare un aereo senza pilota a bordo, gestendo automaticamente tutte le fasi del viaggio, dal rullaggio al decollo fino all'atterraggio. È l'obiettivo di Reliable Robotics, startup californiana fondata da due ex ingegneri di SpaceX, che ha appena raccolto 115 milioni di dollari di nuovi finanziamenti, raggiungendo una valutazione superiore al miliardo di dollari. La società, con sede a Mountain View, lavora da quasi dieci anni allo sviluppo di un sistema di volo autonomo che possa essere installato anche su velivoli già esistenti, senza la necessità di costruire nuovi modelli di aerei.
Come riporta TechCrunch, il nuovo finanziamento comprende 90 milioni di dollari di investimenti azionari, guidati da Nimble Partners, e un prestito da 25 milioni concesso da Silicon Valley Bank. L'operazione porta a 275 milioni il valore complessivo del round Series D. Secondo quanto comunicato dall'azienda, Reliable Robotics ha raccolto finora oltre 380 milioni di dollari di capitale.
A guidare la società è Robert Rose, cofondatore e amministratore delegato, che in passato ha diretto lo sviluppo del software di volo di SpaceX e ha lavorato anche per Tesla e Google. L'altro fondatore, Juerg Frefel, oggi responsabile tecnologico, ha trascorso quasi dieci anni come ingegnere nell'azienda aerospaziale di Elon Musk.
Come funzionano gli aerei senza pilota
Il progetto si basa su un sistema denominato Reliable Autonomy System (RAS), progettato per automatizzare tutte le principali operazioni di volo. Nella prima fase di commercializzazione, il pilota continuerà a essere presente nella cabina di comando, ma potrà affidare alla tecnologia l'avviamento dei motori, il rullaggio, il decollo e l'atterraggio, supervisionando le operazioni attraverso uno schermo touchscreen.
Il passo successivo sarà eliminare la necessità della presenza fisica del pilota a bordo, trasferendone le funzioni di supervisione a una stazione di controllo a terra. L'azienda sta sviluppando anche un radar anticollisione a stato solido, privo di parti meccaniche mobili, progettato per individuare altri velivoli e ostacoli sia durante il volo sia nelle operazioni aeroportuali.
La tecnologia è già stata sperimentata. Nel novembre 2023 Reliable Robotics ha completato un volo di prova con un Cessna 208B Caravan modificato, senza persone a bordo. Il velivolo ha effettuato un volo di circa dodici minuti nei pressi dell'aeroporto di Hollister, in California, sotto la supervisione di un pilota che si trovava in un centro di controllo a circa 80 chilometri di distanza.
Le certificazioni FAA e i tempi previsti
Il principale ostacolo alla commercializzazione resta la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA), l'autorità statunitense che regola l'aviazione civile. Secondo Rose, intervistato da TechCrunch, l'approvazione del primo sistema di pilotaggio automatico potrebbe arrivare entro 18-24 mesi. Per autorizzare operazioni senza pilota a bordo serviranno invece almeno tre anni, mentre la certificazione del radar anticollisione è prevista, nelle stime dell'azienda, entro la fine del 2027. Si tratta di obiettivi indicati dalla società e non di scadenze già confermate dalla FAA.
Il trasporto merci e i progetti commerciali
Reliable Robotics punta inizialmente al trasporto aereo delle merci, un settore nel quale l'automazione potrebbe consentire di collegare aeroporti regionali e località difficilmente raggiungibili attraverso le grandi rotte commerciali. La società controlla Reliable Airlines, una compagnia con sede ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, che utilizza una flotta di sei Cessna Caravan per il trasporto merci sei giorni alla settimana. L'obiettivo è ottenere le autorizzazioni necessarie a utilizzare su questi velivoli anche i sistemi di volo autonomo sviluppati dalla startup.
Lo scorso marzo Reliable Robotics è stata selezionata, insieme alla città di Albuquerque, per partecipare a un programma sperimentale della FAA dedicato alla mobilità aerea avanzata. Il progetto prevede di verificare l'impiego di aerei cargo autonomi e controllati da remoto per il trasporto di merci verso piccole comunità del Nuovo Messico e del Colorado.
Il nuovo finanziamento servirà ad ampliare la flotta, aumentare la capacità produttiva e assumere personale specializzato. La società ha annunciato anche l'apertura di due nuovi uffici a Seattle e San Diego, che si aggiungono alle sedi già operative in California e nel Nuovo Messico. Per Reliable Robotics, tuttavia, il passaggio decisivo rimane l'approvazione delle autorità aeronautiche. I voli sperimentali hanno dimostrato la fattibilità tecnica del sistema, ma il suo utilizzo regolare per operazioni commerciali senza pilota a bordo richiede ancora ulteriori verifiche e certificazioni.