L'allarme di Gates sull' IA: 'Nel 2027 tante brutte sorprese'

AGI – Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, si è detto preoccupato per il potenziale aumento degli attacchi informatici basati sull'intelligenza artificiale (IA), ritenendolo un rischio maggiore rispetto alla possibilità che tale tecnologia diventi "incontrollabile".
"Gli attacchi informatici rappresenteranno senza dubbio la sfida più significativa che dovremo affrontare nel corso del prossimo anno", ha detto Gates durante un'intervista all'emittente americana Abc News. "Il vero pericolo, al momento, non è che l'IA diventi incontrollabile", anche se "sarà necessario lavorarci su", ha osservato. Piuttosto, "che persone malintenzionate la utilizzino". "Nel corso del prossimo anno, soprattutto nell'ambito della sicurezza informatica, avremo molte brutte sorprese", ha avvertito. Secondo Gates, i sistemi di sicurezza implementati dalle aziende specializzate in IA non sono attualmente abbastanza sicuri di fronte alle minacce di pirateria informatica.
Le preoccupazioni già espresse ad agosto
A fine agosto il miliardario aveva già espresso preoccupazione per gli effetti negativi dell'IA, auspicando una gestione del cambiamento indotto da questa tecnologia attraverso misure come una tassa ad hoc, la creazione di un organismo internazionale e la riserva di determinati posti di lavoro agli esseri umani.
Le richieste di maggiore vigilanza
Anche diversi leader del settore hanno recentemente sottolineato la necessità di una maggiore vigilanza. Dario Amodei, di Anthropic, si è persino impegnato a rallentarne unilateralmente lo sviluppo.
Le critiche all'autoregolamentazione
Intervenendo sulla Abc, Bill Gates ha inoltre respinto l'idea - sostenuta dal presidente Donald Trump - secondo cui l'autoregolamentazione delle aziende specializzate nell'IA sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza globale. "L'idea che, per la tecnologia più pericolosa mai inventata dall'uomo, questa sia l'ultima parola e che le aziende stesse rappresentino l'unico contrappeso a disposizione della società, è chiaro che non stiamo facendo abbastanza", ha dichiarato Gates.