Nuovi Kindle 2026: Amazon rinnova Paperwhite e Colorsoft

AGI - Amazon rinnova l’intera gamma Kindle con nuove versioni di Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft, accompagnate da una serie di accessori pensati per rendere più flessibile la lettura digitale. Il lancio arriva in una fase di crescita per la piattaforma: secondo i dati diffusi dall’azienda, Kindle ha registrato aumenti a doppia cifra a livello globale per tre anni consecutivi e nel solo 2025 gli utenti hanno letto oltre 720 miliardi di pagine.
Una delle novità più evidenti riguarda il design. Amazon introduce infatti una colorazione uniforme fino ai bordi sull’intera famiglia Kindle, superando la tradizionale separazione visiva tra cornice e superficie del dispositivo. Anche le scocche assumono un ruolo maggiore, con nuove finiture e varianti cromatiche pensate per differenziare i modelli.
Il Kindle più compatto
Il nuovo Kindle da 6 pollici è il modello più compatto realizzato finora dall’azienda. Dispone di 16 GB di memoria, un’autonomia dichiarata fino a sei settimane e tempi di apertura dei libri più rapidi del 30% rispetto alla versione precedente. Il dispositivo adotta un display a filo e una struttura ridisegnata, ottenuta ripensando l’integrazione tra schermo, illuminazione frontale e strato touch.
La versione standard è disponibile nelle colorazioni viola ube e grafite, a partire da 154,99 euro. Per la prima volta viene inoltre proposta una variante con scocca posteriore in alluminio, realizzata all’80% con materiale riciclato e caratterizzata da una finitura opaca. In questo caso la memoria sale a 32 GB e le colorazioni disponibili sono grafite e verde acqua, con un prezzo di 194,99 euro.
Amazon sottolinea anche l’impiego di materiali riciclati nella costruzione del modello base, compresa una batteria con cobalto riciclato al 100%.
Paperwhite diventa più sottile e leggero
Si rinnova anche Kindle Paperwhite, più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente, impermeabile e dotato di luce calda regolabile. L’autonomia dichiarata arriva fino a 12 settimane con una singola carica.
Il nuovo display utilizza un backplane con transistor a film sottile in ossido ed è, secondo Amazon, il più grande mai adottato su un Paperwhite. Migliora anche il rapporto di contrasto, con neri più profondi e testi più definiti, sia in ambienti molto luminosi sia durante la lettura notturna.
La versione da 16 GB è disponibile in grafite a partire da 209 euro. La Signature Edition, proposta a 259,99 euro nelle colorazioni grafite e verde acqua, aggiunge una scocca in alluminio, 32 GB di memoria, illuminazione frontale con regolazione automatica, ricarica tramite contatti 'pogo pin' e la possibilità di voltare pagina con un doppio tocco.
Colorsoft punta su una resa più naturale dei colori
La novità più marcata sul fronte visivo riguarda Kindle Colorsoft, il modello pensato per chi legge anche fumetti, graphic novel, guide illustrate o libri nei quali il colore ha un ruolo centrale.
L’obiettivo dichiarato da Amazon è avvicinare la resa dello schermo a quella della carta, evitando l’effetto brillante e fortemente retroilluminato tipico dei tablet. Il nuovo display utilizza una guida luminosa a Led al nitruro, progettata per migliorare la luminosità senza alterare eccessivamente la saturazione, e un backplane in ossido con forme d’onda personalizzate per rendere più rapido il passaggio tra le pagine e mantenere un buon contrasto anche nei contenuti in bianco e nero.
Amazon ha inoltre riprogettato la struttura interna del pannello introducendo micro-deflettori nella guida luminosa, con l’obiettivo di distribuire la luce in maniera più uniforme, e un rivestimento ottico ultrasottile destinato ad aumentare la nitidezza. Anche Colorsoft adotta la nuova colorazione uniforme fino ai bordi, ottenuta attraverso una tecnologia di stampa inversa.
La versione base dispone di 16 GB di memoria ed è proposta in grafite a 299,99 euro. La Colorsoft Signature Edition sale a 32 GB e aggiunge scocca in alluminio, regolazione automatica della luce, doppio tocco per voltare pagina e ricarica tramite supporto dedicato. È disponibile nelle colorazioni grafite e porpora a 329,99 euro.
Arriva anche il telecomando per voltare pagina
La nuova gamma è accompagnata da accessori che puntano a modificare anche il modo in cui il Kindle viene utilizzato. Tra questi c’è Kindle Click, un telecomando wireless compatto che consente di voltare pagina senza toccare direttamente il dispositivo. Costa 34,99 euro ed è compatibile con tutti i nuovi Kindle e con i modelli commercializzati dal 2024.
Arrivano inoltre una custodia magnetica con pulsanti fisici VoltaPagina, destinata alle Signature Edition di Paperwhite e Colorsoft e proposta a 79,99 euro, e un supporto magnetico di ricarica da 54,99 euro che mantiene il dispositivo in posizione verticale durante la ricarica.
Le nuove custodie tradizionali partono invece da 44,99 euro e sono disponibili in tessuto, materiali di origine vegetale e pelle goffrata, con tonalità coordinate a quelle dei dispositivi.