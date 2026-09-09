Meta lancia Muse, il suo assistente personale basato sull'IA

AGI - Meta ha lanciato il suo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale, mentre Mark Zuckerberg scommette che i bot autonomi, che promettono di fare di tutto, dall'ordinare la spesa all'organizzare appuntamenti romantici, saranno la chiave della strategia IA del social media.
Il gigante dei social ha annunciato il nuovo prodotto, chiamato Muse, che raccoglierà dati dalle chat, dallo scorrimento e dall'attività degli utenti su WhatsApp, Instagram e Facebook, e potrà essere collegato a strumenti come la posta elettronica e le cyclette intelligenti.
Come funziona il nuovo assistente Muse
Meta spera che l'accesso a questi dati e la sua capacità di mettere l'assistente personale basato sull'intelligenza artificiale nelle mani di 3 miliardi di utenti attivi la aiuteranno a competere con OpenAI e Anthropic. La funzionalità verrà inizialmente lanciata gratuitamente per gli adulti negli Stati Uniti, mentre i piani a pagamento per un utilizzo più intensivo avranno un costo di 20 e 100 dollari al mese.
Le pressioni degli investitori su Zuckerberg
L'annuncio giunge mentre Zuckerberg, amministratore delegato, subisce pressioni dagli investitori per i suoi sforzi, estremamente costosi, volti a rendere il gruppo di social media leader nell'intelligenza artificiale. Meta ha dichiarato che quest'anno investirà fino a 145 miliardi di dollari in infrastrutture di capitale, per lo più destinate all'intelligenza artificiale.
Gli analisti hanno messo in discussione la decisione di Zuckerberg di unirsi alle altre grandi aziende tecnologiche nella costosa corsa all'aumento della potenza di calcolo, dato che Meta, a differenza di Google, Amazon e Microsoft, non dispone di un'attività di cloud computing consolidata per generare entrate direttamente dai propri data center.
Meta insegue OpenAI e Anthropic
Nelle ultime versioni, Meta è rimasto indietro rispetto ai modelli con le migliori prestazioni, mentre OpenAI e Anthropic hanno compiuto rapidi progressi in termini di capacità e si sono spinti verso i cosiddetti agenti, in grado di svolgere compiti complessi in modo indipendente sulla base delle istruzioni dell'utente. Il nuovo assistente personale di Meta utilizzerà la famiglia di modelli Muse, che recentemente ha guadagnato terreno rispetto ai concorrenti.
Secondo Facebook gli utenti possono condividere con lo strumento "obiettivi ambiziosi e audaci", come "perdere la pancia da birra" o "essere un padre migliore". Meta ha dichiarato che Muse è progettato per richiedere l'autorizzazione prima di accedere a Internet, inviare e-mail o effettuare acquisti. Muse è concepito per tenere traccia di tutte le sue azioni, ha aggiunto l'azienda, e non condivide le conversazioni o i dati con i sistemi pubblicitari di Meta.