Tech Europe Foundation e CITRIS insieme per rafforzare ecosistema

AGI - Tech Europe Foundation (TEF) e il Center for Information Technology Research in the Interest of Society and the Banatao Institute (CITRIS) della University of California - Berkeley, con Berkeley Discovery (il programma di punta dell'ateneo per la ricerca interdisciplinare e lo sviluppo dei talenti) hanno firmato un accordo di collaborazione per consolidare il legame tra l’ecosistema innovativo italiano e quello statunitense.
L'accordo tra Tech Europe Foundation e CITRIS
Come parte dell’accordo, CITRIS supporterà TEF nel progettare i programmi della Fondazione per la commercializzazione scientifica e le iniziative imprenditoriali, mentre Berkeley Discovery guiderà il framework di collaborazione per la ricerca accademica e interdisciplinare, portando sul campo tutte le competenze e i metodi sviluppati all’interno dell' ecosistema di Berkeley.
TEF, CITRIS e Berkeley Discovery apriranno l'accesso alle rispettive reti di ricerca, innovazione e venture capital, creando così un canale diretto tra Stati Uniti e Italia. Tra le iniziative previste ci saranno anche dei Demo Day congiunti a Milano e a Berkeley, pensati per presentare i progetti sviluppati insieme e mettere in contatto imprenditori e investitori dei due ecosistemi.
Il fulcro dell'accordo è rappresentato da progetti di ricerca condivisi tra i laboratori di UC Berkeley e le università italiane, finanziati da TEF. Almeno la metà avrà titolarità comune, secondo un modello che tiene insieme ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e sviluppo imprenditoriale. Questi progetti saranno supportati sia dall'ecosistema innovativo di CITRIS che dalla comunità di ricerca interdisciplinare di Berkeley Discovery. Le attività si concentreranno su alcuni degli ambiti più strategici del deep tech: intelligenza artificiale applicata alla scienza dei materiali e alle scienze della vita, elettronica, fotonica e quantum computing.
L'accordo, già entrato nella fase operativa, è bidirezionale: TEF supporta lo sviluppo dei progetti, mentre CITRIS e Berkeley Discovery ne garantiscono la realizzazione attraverso il proprio ecosistema. Entrambe le organizzazioni metteranno inoltre a disposizione le loro competenze e contatti, favorendo la creazione di nuovi spazi di scambio tra UC Berkeley e le università partner di TEF.
La collaborazione prevede anche uno scambio di personale tra Milano e Berkeley, allo scopo di condividere metodi, competenze e talenti, consolidare le relazioni istituzionali e costruire un legame duraturo tra i due ecosistemi. Questo scambio si concretizza all'interno di progetti congiunti (nell'ambito del programma Berkeley Discovery) dove i ricercatori guideranno team di studenti, trasformando le ricerche sostenuta da TEF in potenziali realtà imprenditoriali, mantenendo al tempo stesso un ruolo attivo in Italia e contribuendo alle iniziative di TEF: dalle attività di mentorship alla consulenza tecnica.
«Competere nei settori più avanzati della tecnologia non significa soltanto investire in ricerca: significa costruire ecosistemi capaci di trasformare rapidamente la conoscenza in impresa e innovazione. La collaborazione con CITRIS va proprio in questa direzione: porta a Milano competenze, metodi e connessioni internazionali, offrendo ai progetti europei accesso diretto a uno degli ecosistemi di ricerca e venture capital più avanzati al mondo. È così che rafforziamo la capacità dell'Europa di generare innovazione, impatto e nuove imprese. », ha dichiarato Ferruccio Resta, Presidente di Tech Europe Foundation.
«I progressi che segneranno il nostro futuro nasceranno da collaborazioni capaci di superare i confini istituzionali, disciplinari e nazionali. Avendo lavorato sia in Italia sia a UC Berkeley, vedo un'opportunità unica per costruire un legame duraturo tra questi due ecosistemi dell'innovazione», ha dichiarato Alessandra Lanzara, Professoressa di Fisica e Direttrice di Berkeley Discovery presso UC Berkeley. «Questa partnership va oltre la tradizionale collaborazione accademica, unendo competenze complementari in ricerca, imprenditorialità, trasferimento tecnologico e sviluppo del talento, per trasformare la scoperta scientifica in tecnologie ad impatto globale».
«Questo accordo tra Tech Europe Foundation – una delle iniziative nell’ambito dell’ innovazione più promettenti in Italia – e UC Berkeley conferma il livello crescente di cooperazione tecnologica e scientifica tra l’Italia e la Bay Area, in linea con l'impegno del Governo italiano nel rafforzare le politiche di promozione tecnologica verso la Silicon Valley, avviato oltre quattro anni fa con l'istituzione a San Francisco del primo Innovation Hub italiano (INNOVIT). Guardiamo con interesse ai risultati di questa cooperazione, in particolare nelle tecnologie avanzate, dove i benefici reciproci sono numerosi», ha dichiarato Massimo Carnelos, Console Generale d'Italia a San Francisco.