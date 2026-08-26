L'avvertimento di Bill Gates: 'Il mondo non è pronto per l'IA'

Bill Gates ha avvertito che il mondo è pericolosamente impreparato agli sconvolgimenti portati dall'intelligenza artificiale, una tecnologia che sta distruggendo posti di lavoro e minacciando i legami umani, soprattutto tra i giovani. In un post di quasi 6.000 parole pubblicato sul suo blog, il co-fondatore di Microsoft ha scritto che il passaggio all'era dell'intelligenza artificiale sarà tra i periodi più turbolenti della storia umana, e che nessuno ha ancora prodotto un piano credibile per gestirlo.
La posizione di Gates, 70 anni, che oggi presiede la fondazione filantropica che porta il suo nome, susciterà probabilmente forti reazioni contrarie da parte di molti esponenti della Silicon Valley e dell'amministrazione Trump, che attribuiscono agli atteggiamenti "allarmisti" di alcuni leader tecnologici la cattiva reputazione della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Secondo Gates, l'IA "sarà il più grande equalizzatore mai creato, o la peggiore fonte di ingiustizia".
"Nessun piano" per l'ingresso nell'era dell'IA
Gates ha scritto che non esiste un piano per rendere meno traumatico l'ingresso nell'era dell'intelligenza artificiale, aggiungendo che lo sosterrebbe volentieri se esistesse. Ha però aggiunto di non credere che questo accadrà, perché gli incentivi geopolitici ed economici spingono con troppa forza verso la massima velocità.
I tre rischi principali secondo Bill Gates
Gates ha individuato tre rischi principali legati alla rapida diffusione dell'intelligenza artificiale. Il primo è la distruzione permanente di posti di lavoro. Secondo Gates, i paragoni con il passaggio dal lavoro agricolo a quello d'ufficio sono fuorvianti, perché quella transizione si è svolta nell'arco di generazioni e ha creato ruoli che comunque richiedevano un pensiero umano. L'intelligenza artificiale, ha avvertito, può sostituire il pensiero stesso, colpendo settori come diritto, medicina, servizio clienti, software e manifattura nel giro di circa un decennio. Le posizioni di livello iniziale e intermedio sono le più esposte, ha detto Gates, lasciando i giovani ad affacciarsi su un mercato del lavoro con molte meno opportunità. Il lavoro manuale seguirà lo stesso destino man mano che i robot diventeranno più economici, con i settori delle costruzioni e dell'ospitalità sotto pressione già entro la fine del decennio. Gates ha suggerito che alcuni lavori dovrebbero essere riservati agli esseri umani, anche se l'intelligenza artificiale fosse in grado di svolgerli meglio e a costi inferiori.
Il secondo rischio individuato da Gates riguarda il fatto che l'intelligenza artificiale fornisce nuove capacità a chi vuole usarle in modo malevolo. Gli specialisti di sicurezza informatica che conosce, ha detto Gates, sono allarmati dal fatto che gli attaccanti stiano guadagnando terreno più velocemente di quanto i difensori riescano a correggere le vulnerabilità. Ospedali, banche, sistemi idrici e reti elettriche sono tutti esposti, ha aggiunto. Il terzo ambito di rischio riguarda i bambini e le relazioni umane. Citando alcune ricerche, Gates ha detto che i chatbot basati sull'intelligenza artificiale, che non mettono mai alla prova né frustrano gli utenti, rischiano di diventare fonte di dipendenza e privano le persone della possibilità di sviluppare competenze sociali. Secondo Gates, questi strumenti "ci privano delle lezioni che impariamo connettendoci con altre persone".
I legami di Bill Gates con il settore tecnologico
Gates ha riconosciuto di mantenere profondi legami finanziari con il settore tecnologico, spiegando che i profitti dei suoi investimenti confluiranno nella sua fondazione, che prevede di spendere i restanti 200 miliardi di dollari nei prossimi vent'anni. Il saggio arriva alcuni mesi dopo che Gates è stato ascoltato dalla commissione di controllo della Camera Usa sui suoi legami con il defunto sex offender Jeffrey Epstein, dopo aver dichiarato ai parlamentari, a giugno, che quel rapporto fu "un grave errore di giudizio".