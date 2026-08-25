La Norvegia vuole normare l'uso degli smart glasses

AGI - La Norvegia ha annunciato di voler regolamentare l'uso degli occhiali intelligenti (smart glasses) e di altri dispositivi simili, e che sta valutando di vietare le funzioni che permettono il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. Gli smart glasses permettono a chi li indossa di scattare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate, tradurre cartelli in un'altra lingua, proiettare testo o mappe nel campo visivo, o interagire con un assistente di intelligenza artificiale integrato.
"Possiamo vedere che la vita privata e l'intimità delle persone sono sottoposte a pressione dalle nuove tecnologie e, per questo, voglio regolamentare gli occhiali intelligenti e i dispositivi simili in modo più rigido di quanto avvenga oggi", ha dichiarato la ministra della Digitalizzazione, Karianne Tung, in un comunicato. "Questo potrebbe, ad esempio, comportare il divieto di funzioni come il riconoscimento facciale di altre persone negli spazi pubblici", ha indicato.
Norway’s Digitalisation Minister Karianne Tung says she will consider banning facial recognition features in smart glasses, such as Meta’s glasses equipped with artificial intelligence and filming capabilities.https://t.co/Cu8OLrMtJx— Joakim (@joakial_) August 25, 2026
I rischi nell'usare gli smart glasses
La ministra ha affermato di avere intenzione di nominare un gruppo di esperti che consigli il governo su come proteggere meglio i consumatori di fronte alle nuove tecnologie, e ha esortato i settori pubblico e privato a valutare l'adozione di proprie linee guida.
"Esiste una chiara tendenza secondo cui l'intelligenza artificiale viene associata a fotocamere e microfoni integrati in occhiali, auricolari, cappellini e altri oggetti quotidiani. Dobbiamo evitare che queste apparecchiature vengano usate per monitorare altre persone negli spazi pubblici", ha detto Tung.
Il possibile stop alle vendite in Norvegia
Il responsabile della politica digitale del Consiglio Norvegese dei Consumatori, Finn Lutzow-Holm Myrstad, ha elogiato la misura del governo e ha esortato i rivenditori a sospendere la vendita di occhiali intelligenti finché non ci sarà chiarezza giuridica sulla questione.
Secondo alcuni rapporti, Meta ha sviluppato una funzione di riconoscimento facciale pronta per essere integrata nei suoi occhiali intelligenti. "Meta ha già questa tecnologia pronta per l'uso, ed è solo questione di tempo prima che venga incorporata negli occhiali", ha dichiarato Myrstad, che ha avvertito che vietare queste funzioni non impedirà a chi indossa questi dispositivi di riprendere altre persone in modo nascosto. "Il potenziale di abuso è enorme", ha affermato.