IA, Cerebras sfida Nvidia con maxi investimenti in Europa

AGI - La startup americana produttrice di chip Cerebras, concorrente del colosso Nvidia, investirà "diversi miliardi di dollari" per aumentare la capacità di calcolo dei propri data center dedicati all'intelligenza artificiale in Europa. Lo ha annunciato la stessa società ad AFP. "Si tratta di un'espansione massiccia", ha spiegato Andrew Feldman, amministratore delegato dell'azienda, a margine del Raise Summit, volta a soddisfare le esigenze in forte crescita dei clienti europei. L'azienda, con sede in California, gestisce tre centri dati dotati dei propri chip in Francia, Finlandia e Norvegia, che saranno ampliati per raggiungere una capacità di calcolo di 200 MW entro il 2027.
Con questi data center, "riteniamo di poter soddisfare i requisiti europei in materia di sicurezza e protezione dei dati; abbiamo molti clienti europei che ce lo chiedono", ha proseguito, precisando che la domanda legata all'IA generativa in Europa è molto "rapida".
La maxi-Ipo di Cerebras
Fondata nel 2015, Cerebras ha raccolto oltre 5,55 miliardi di dollari in occasione della sua quotazione in Borsa negli Stati Uniti a maggio, posizionandosi così tra le quindici più importanti raccolte di fondi mai realizzate a Wall Street in un'operazione di questo tipo. La start-up, che conta circa 900 dipendenti ed è attualmente valutata 40 miliardi di dollari, sviluppa processori giganti noti anche come "sistemi su wafer" (wafer-scale systems) e si è inoltre specializzata in chip dedicati all'"inferenza", ovvero alla fase di utilizzo dei modelli di IA quando generano contenuti, e non allo sviluppo.
La tecnologia dei chip giganti
"Tradizionalmente, un chip ha le dimensioni di un francobollo, mentre noi ne abbiamo progettato uno grande come un piatto", ha riferito Feldman. "Nell'intelligenza artificiale, i chip di grandi dimensioni elaborano le informazioni più rapidamente, il che significa che quando si digita una domanda in un chatbot basato sull'IA, si ottiene una risposta più velocemente", ha spiegato.
I processori giganti presentano il vantaggio di funzionare come un'unica unità, mentre un assemblaggio di chip più piccoli richiede un trasferimento di dati da uno all'altro, che può causare rallentamenti o malfunzionamenti.
Tra i clienti europei di Cerebras figurano aziende farmaceutiche come il colosso britannico GSK, centri di calcolo ad alte prestazioni in Scozia e in Germania, nonché società di sviluppo software.