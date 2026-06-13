Anker: “Gli auricolari diventeranno assistenti personali intelligenti”

AGI - Pensare che gli auricolari oggi servano solo per ascoltare musica e fare telefonate è come credere che lo smartphone sia utile solo per avvertire casa che è ora di buttare la pasta e per mandare messaggi di auguri a capodanno.
L'evoluzione li ha resi più piccoli, è vero, li ha liberati dall'ingombrante filo (con buona pace della moda nostalgica che vuole il ritorno al cavetto e ai suoi ingarbugliamenti nella borsa) ma li ha soprattutto affrancati dalla funzione di semplici accessori audio per trasfornarli in dispositivi intelligenti capaci di filtrare il rumore, migliorare le chiamate, tradurre, registrare e sintetizzare informazioni.
È questa la direzione in cui, secondo Faraz Mehdi, managing director per Regno Unito, Irlanda, Italia, Spagna e Portogallo di Anker Innovations, si sta muovendo il mercato degli auricolari.
L’azienda, nata nel mondo della ricarica e oggi attiva anche in audio, smart home, sicurezza e intrattenimento, guarda all’Europa come a un mercato frammentato ma maturo, in cui gli utenti chiedono tecnologie utili, compatibili e non vincolate a un unico ecosistema.
Con i nuovi Soundcore Liberty 5 Pro e Liberty 5 Pro Max, Anker porta l’intelligenza artificiale direttamente nel dispositivo indossabile, puntando su chiarezza delle chiamate, produttività e uso quotidiano dell’IA. La funzione di traduzione simultanea, non appena si è presa la mano (e bastano davvero pochi minuti) può essere una svolta in viaggio o durante incontri di lavoro.
Ll’evoluzione, però, apre anche interrogativi su privacy, consenso e gestione dei dati vocali, soprattutto nel quadro normativo europeo.
Qual è oggi la vera identità di Anker: consumer electronics, smart technology company o piattaforma di ecosistemi personali?
Oggi Anker Innovations è molto più di un’azienda di elettronica di consumo. Ci consideriamo un ecosistema di tecnologie intelligenti costruito attorno alle esigenze quotidiane delle persone: energia, audio, sicurezza, smart living e intrattenimento. La nostra missione è “accendere possibilità attraverso l’innovazione più avanzata”, mentre la nostra visione è “costruire un playground in cui i maker ispirano altri maker”. Questo riflette la nostra ambizione non solo di alimentare continuamente uno spirito di innovazione e creazione all’interno della nostra organizzazione, ma di ispirarlo nell’ecosistema più ampio di partner, creator, sviluppatori e consumatori che interagiscono con i nostri brand. Il filo conduttore tra tutti i nostri brand è rendere la tecnologia avanzata più utile, accessibile e affidabile, aiutando i consumatori a semplificare le attività quotidiane, restare connessi e concentrarsi su ciò che conta davvero. In questo senso, Anker non è semplicemente un insieme di categorie di prodotto, ma un ecosistema progettato per potenziare gli stili di vita moderni attraverso un’innovazione significativa.
Lei guida mercati molto diversi. Quali differenze vede tra questi Paesi nel modo in cui i consumatori adottano dispositivi smart e tecnologie basate sull’AI?
In Europa l’adozione non è uniforme. Regno Unito e Irlanda tendono ad abbracciare molto rapidamente le nuove soluzioni smart e basate sull’AI. Spagna e Portogallo sono molto ricettivi quando la tecnologia migliora chiaramente lo stile di vita e la comodità. L’Italia è un mercato molto interessante perché i consumatori sono esigenti: valorizzano design, praticità e benefici concreti nella vita reale, non l’innovazione fine a se stessa.
L’Italia viene descritta come un mercato urbano, rumoroso, sociale e ad alta mobilità, con professionisti sempre connessi tra treni, aeroporti, coworking e città congestionate. È questo il profilo del nuovo consumatore europeo a cui Anker guarda?
Sì, l’Italia riflette molte caratteristiche del nuovo consumatore europeo: mobile, connesso, multitasking e spesso impegnato a lavorare in ambienti diversi. Treni, aeroporti, spazi di coworking e città affollate creano un’esigenza reale di tecnologie che aiutino le persone a comunicare meglio, rimanere concentrate e muoversi senza interruzioni durante la giornata. Allo stesso tempo, gli italiani hanno una caratteristica unica: attribuiscono un valore autentico alla qualità della vita. Famiglia, amici, relazioni personali, buon cibo e benessere complessivo restano al centro della quotidianità. Per questo la tecnologia non dovrebbe semplicemente aggiungere nuove funzionalità, ma aiutare le persone a risparmiare tempo, ridurre gli attriti e semplificare le attività quotidiane. In definitiva, le innovazioni più preziose sono quelle che restituiscono alle persone più tempo ed energia da dedicare a ciò che conta davvero.
Con Liberty 5 Pro e Pro Max portate l’IA direttamente negli auricolari. Perché è importante spostare l’intelligenza artificiale dal cloud o dallo smartphone al dispositivo indossabile?
Portare l’AI più vicino al dispositivo wearable è importante perché rende l’esperienza più rapida, più personale e più consapevole del contesto. Gli auricolari ci accompagnano in momenti molto intimi e reali della vita quotidiana: chiamate, spostamenti, lavoro e viaggi. Integrare l’intelligenza direttamente nel dispositivo consente al prodotto di rispondere in modo più naturale all’ambiente e alle esigenze dell’utente.
Oggi molti prodotti vengono definiti “IA” anche quando l’intelligenza artificiale è marginale. Nel vostro caso, qual è la differenza concreta tra un auricolare tradizionale e un auricolare davvero intelligente?
La differenza è che gli auricolari tradizionali riproducono il suono, mentre gli auricolari intelligenti comprendono attivamente il contesto intorno all’utente. Possono migliorare la chiarezza della voce, ridurre il rumore di fondo, supportare la traduzione, gestire le chiamate, sintetizzare informazioni e adattarsi a situazioni diverse. L’IA diventa utile quando risolve problemi concreti della vita quotidiana.
La funzione di chiamata è al centro del prodotto, con riduzione del rumore, separazione della voce e sensori a conduzione ossea. In un mercato che ha puntato molto su musica, design e ANC, perché riportare al centro una funzione apparentemente classica come la telefonata?
Le chiamate possono sembrare una funzione classica, ma oggi sono più importanti che mai. Le persone lavorano da remoto, effettuano chiamate in movimento e comunicano in ambienti rumorosi. La qualità del suono non riguarda più solo la musica; riguarda anche la possibilità di essere ascoltati in modo chiaro e professionale ovunque ci si trovi.
Il Liberty 5 Pro Max introduce AI Note-Taker, con registrazione, trascrizione, sintesi e to-do list dalla custodia. Per quale utente è pensata questa funzione?
AI Note-Taker è pensato per professionisti, studenti, creator e chiunque abbia bisogno di acquisire informazioni restando a mani libere. È particolarmente utile durante meeting, interviste, lezioni, eventi o viaggi di lavoro, quando gli utenti devono registrare rapidamente ed efficacemente punti chiave, sintesi e azioni di follow-up.
Un prodotto capace di registrare e riassumere conversazioni solleva inevitabilmente questioni di consenso, privacy e uso responsabile. Come intendete affrontare questi temi, soprattutto in Europa e nel quadro del GDPR?
Privacy e uso responsabile sono fondamentali, soprattutto in Europa. Funzionalità come registrazione e trascrizione devono essere utilizzate in modo trasparente, con controllo da parte dell’utente e nel rispetto delle normative locali, come il GDPR. L’obiettivo non è sostituire il consenso o la responsabilità, ma fornire strumenti che gli utenti possano gestire in modo consapevole e sicuro.
Apple e Samsung competono con ecosistemi molto chiusi e integrati. Anker, invece, lavora in modo più trasversale tra piattaforme e dispositivi. Questa neutralità può diventare un vantaggio competitivo nel mercato europeo?
Assolutamente sì. Molti consumatori europei utilizzano un mix di dispositivi di brand e sistemi operativi diversi. Il nostro approccio platform-agnostic offre agli utenti la flessibilità di scegliere i prodotti che preferiscono senza essere vincolati a un unico ecosistema. Crediamo che apertura e compatibilità stiano diventando valori sempre più importanti.
Guardando ai prossimi tre anni, gli auricolari resteranno soprattutto accessori audio o diventeranno assistenti personali indossabili, capaci di ascoltare, tradurre, riassumere, filtrare il rumore e gestire una parte della nostra vita digitale?
Crediamo che gli auricolari si stiano evolvendo in compagni personali intelligenti. La qualità audio resterà sempre fondamentale, ma la prossima generazione di prodotti aiuterà sempre di più gli utenti a comunicare, accedere alle informazioni, restare produttivi e interagire con la tecnologia in modo più naturale durante tutta la giornata. Il futuro degli auricolari non riguarda solo il sentire meglio, ma il vivere in modo più fluido e lavorare con maggiore efficienza.