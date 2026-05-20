Huawei Watch Fit 5, lo smartwatch per il benessere on the go

AGI - Il benessere entra sempre più nella quotidianità come pratica breve e distribuita lungo la giornata. È il principio del “Wellness on the Go”, o “Snackable Wellness”: una nuova idea di cura di sé fatta di piccoli gesti, pause attive, esercizi rapidi e strumenti capaci di aiutare le persone a ricaricare corpo e mente anche nei momenti più frammentati.
A spingere questa tendenza sono soprattutto le generazioni più giovani, per le quali salute, fitness e attenzione al benessere mentale stanno diventando parte ordinaria della routine.
Secondo Accenture Life Trends 2025, il 55% dei consumatori privilegia soluzioni rapide rispetto ai metodi tradizionali per raggiungere i propri obiettivi di benessere, con percentuali che salgono al 68% per la salute fisica e al 67% per quella mentale.
In questo scenario si colloca Huawei Watch Fit 5 Series, pensato come dispositivo da indossare per accompagnare uno stile di vita più dinamico e consapevole. La serie punta su tre elementi: design, innovazione e leggerezza, con un formato sottile e un display squadrato che unisce l’aspetto fashion alla gestione quotidiana del benessere.
Una delle funzioni distintive è quella dei mini-workout. Una vibrazione al polso invita l’utente a fermarsi per pochi minuti e a seguire sul display una sessione guidata da un panda animato. Gli esercizi non richiedono attrezzature né luoghi specifici e sono pensati per contrastare la sedentarietà, soprattutto durante le giornate di lavoro o studio. La funzione comprende 30 movimenti concentrati su 10 aree del corpo, dalla testa all’addome, e trasforma brevi pause in occasioni di movimento.
Accanto all’attività fisica, la serie integra strumenti per il monitoraggio del benessere emotivo, con il rilevamento di 12 stati d’umore ed esercizi di respirazione guidata. Per le donne è disponibile anche la previsione dell’ovulazione basata sulla temperatura corporea. Sul fronte sicurezza, Fit 5 Series include la rilevazione delle cadute, affidata a un sensore IMU ad alta precisione.
Il dispositivo mantiene anche una forte attenzione al comfort. Pesa 27 grammi, mentre la versione Pro arriva a 30,4 grammi; entrambi hanno uno spessore di 9,5 millimetri. Il display misura 1,82 pollici nel modello FIT 5 e 1,92 pollici nel FIT 5 Pro, con cornici sottili e luminosità fino a 3000 nit per garantire leggibilità anche all’aperto.
Tra le funzioni pensate per l’uso quotidiano ci sono anche i pagamenti contactless tramite Curve Pay e un’autonomia dichiarata fino a 10 giorni con uso leggero, 7 giorni con uso tipico e 4 giorni con display always-on attivo. Il modello Pro supporta inoltre la ricarica rapida wireless in 60 minuti.
Basata su HarmonyOS e compatibile con dispositivi iOS e Android, la serie Fit 5 punta a inserirsi in ecosistemi tecnologici diversi, proponendosi come uno b per chi cerca un supporto leggero, continuo e non invasivo alla gestione del proprio benessere.