Honor 600, lo smartphone che crea video IA e riconosce i deepfake

AGI - C’è un paradosso che racconta bene la nuova fase degli smartphone con intelligenza artificiale: lo stesso dispositivo che consente di creare un video mai esistito prova anche ad aiutare l’utente a capire quando un contenuto è falso.
È il filo sottile su cui si muove la nuova serie Honor 600, presentata con un posizionamento che guarda ai creator, ma intercetta la questione molto più ampia del rapporto tra creatività generativa, fiducia nelle immagini e riconoscibilità dei contenuti artificiali.
Farsi un film
Il cuore della proposta è AI Image to Video 2.0, una funzione che consente di trasformare immagini statiche in brevi sequenze video generate dall’intelligenza artificiale. L’utente può combinare fino a tre immagini con istruzioni in linguaggio naturale per produrre video da 3 a 8 secondi, definendo anche il fotogramma iniziale e quello finale e scegliendo tra modelli cinematografici pensati per ottenere contenuti stilizzati in pochi passaggi.
Il telefono diventa una piccola macchina di produzione visiva che permette di 'inventare' movimento, atmosfera e montaggio a partire da materiali di partenza reali o costruiti. Un pulsante AI dedicato consente l’accesso diretto alla generazione dei video dalla galleria, mentre l’agente AI Photos permette modifiche guidate dal linguaggio naturale.
Il tema dei “video fake” entra così a far parte del nuovo linguaggio degli smartphone. Il contenuto generato non è necessariamente disinformazione: può essere una clip creativa, un ricordo animato, un contenuto social, un esercizio di montaggio. Ma la stessa tecnologia che semplifica la creazione abbassa anche la soglia di accesso alla manipolazione visiva.
La sfida del deepfake
Honor sembra riconoscere questa ambivalenza integrando nella serie 600 anche strumenti di rilevamento dei deepfake e della clonazione vocale generata dall’IA, disponibili per alcune app.
Nel momento in cui l’intelligenza artificiale è un ambiente dentro cui si produce, si modifica, si interpreta e si verifica il contenuto, il telefono è uno studio creativo, ma anche il primo filtro di autenticità.
Non sostituisce il controllo umano né risolve da solo il problema della disinformazione, ma porta sul dispositivo una funzione che fino a poco tempo fa apparteneva soprattutto a piattaforme, software professionali o strumenti di analisi esterni.
La fotocamera al centro
La serie Honor 600 non punta però solo sull’IA generativa. La dotazione fotografica resta centrale: il modello Honor 600 integra una fotocamera notturna ultra nitida da 200 megapixel con sensore da 1/1,4”, affiancata da una ultra grandangolare e macro da 12 megapixel e da una fotocamera frontale da 50 megapixel. Sul modello Pro si aggiunge un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x.
Sul piano hardware, Honor 600 monta Snapdragon 7 Gen 4, mentre Honor 600 Pro utilizza Snapdragon 8 Elite. Entrambi hanno display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata fino a 8.000 nit in determinati scenari. La batteria indicata per Honor 600 è da 6.400 mAh, con ricarica cablata fino a 80 W, mentre la versione Pro aggiunge la ricarica wireless da 50 W.
La parte AI si allarga anche all’integrazione con Google Gemini. Honor offre per la serie 600 una prova gratuita di tre mesi di Google AI Pro, con accesso a funzioni come la generazione video basata su Veo 3.1, la generazione di immagini con Nano Banana Pro, AI Flow, NotebookLM e 5 TB di spazio cloud.
Il risultato è uno smartphone che fotografa, genera, corregge, interpreta e mette in guardia. Una traiettoria ormai evidente nel mercato mobile in cui la fotocamera funziona da interfaccia tra realtà e simulazione. Honor 600 prova a stare su entrambi i lati della linea. Ed è forse questo il punto più interessante del lancio: il telefono che aiuta a produrre il falso è anche quello che comincia a chiedersi come svelarlo.