Amazon: tempo scaduto per i vecchi Kindle, saranno da buttare

AGI - Chi usa vecchi Kindle (ma davvero vecchi) potrebbe trovarsi tra le mani un inutile pezzo di alluminio e silicio a partire dal 20 maggio 2026. Amazon ha avvertito i clienti che utilizzano dispositivi Kindle e Kindle Fire rilasciati nel 2012 e prima che non potranno più acquistare, prendere in prestito o scaricare nuovi contenuti tramite il Kindle Store.
Questi modelli sono stati aggiornati per almeno 14 anni, alcuni addirittura 18, "ma la tecnologia ha fatto molta strada in questo periodo" scrive Amazon e questi dispositivi non saranno più supportati in futuro. "Stiamo informando coloro che li utilizzano ancora attivamente e offrendo promozioni per agevolare la transizione ai dispositivi più recenti" continua un portavoce dell'azienda. "I loro account e la Libreria Kindle rimangono comunque completamente accessibili tramite l'app Kindle gratuita e Kindle per Web."
Limiti del servizio e contenuti accessibili
I primi Kindle risalgono al 2007; per i tablet Kindle Fire, lo stop riguarda solo l'acquisto e il download di contenuti Kindle mentre gli altri servizi Amazon rimarranno pienamente funzionanti. Gli account dei clienti e la Libreria Kindle rimangono completamente accessibili; possono continuare a leggere i libri scaricati in precedenza su questi dispositivi e accedere all'intera libreria tramite Kindle per Web, l'app Kindle gratuita per Android, iOS, Mac e PC, o su dispositivi più recenti.
Elenco dei dispositivi interessati dallo stop
I dispositivi interessati sono i Kindle di prima generazione (2007), Kindle DX e DX Graphite (2009 e 2010), Kindle Keyboard (2010), Kindle 4 (2011), Kindle Touch (2011), Kindle 5 (2012) e Kindle Paperwhite di prima generazione (2012). Tra i tablet Kindle Fire: quelli di prima generazione (2011), Kindle Fire di seconda generazione (2012), Kindle Fire HD 7 (2012), Kindle Fire HD 8.9 (2012).