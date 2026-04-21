Oppo Find X9 Ultra debutta a livello globale: prezzo e caratteristiche

AGI - Oppo alza l’asticella dei camera phone con il nuovo Find X9 Ultra, smartphone di fascia premium che punta tutto sulla fotografia e sul video professionale, con un’impostazione sempre più vicina a quella di una fotocamera dedicata.
Il nuovo top di gamma, presentato oggi a livello globale, arriva con un sistema Hasselblad di nuova generazione, due sensori da 200 megapixel e, soprattutto, un teleobiettivo ottico 10x da 50 megapixel che l’azienda definisce il primo al mondo in questa configurazione.
Il cuore del dispositivo è infatti il comparto imaging. Sul retro trovano posto cinque fotocamere: una principale Hasselblad Ultra-Sensing da 200 megapixel con sensore Sony LYTIA 901 da 1/1,12 pollici, una ultra-grandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo 3x da 200 megapixel, un teleobiettivo 10x da 50 megapixel e una True Color Camera multispettrale pensata per migliorare la fedeltà cromatica.
Secondo Oppo, l’escursione focale copre l’equivalente di otto lenti integrate, da 14 a 460 mm, spingendo il telefono in un territorio che guarda apertamente ai creator e a chi usa lo smartphone come strumento di lavoro visivo.
Particolare enfasi viene data proprio allo zoom. Per inserire un vero 10x ottico in uno chassis sottile, Oppo ha sviluppato una struttura periscopica a cinque riflessioni, affiancata da architettura ottica dedicata e stabilizzazione Sensor Shift.
Il risultato promesso è una maggiore nitidezza alle lunghe focali e una qualità utile anche oltre il classico zoom digitale. Accanto a questo, il sensore principale da 200 megapixel abilita anche crop a 2x con resa assimilabile a un 50 mm, mentre il tele 3x da 200 megapixel punta su luminosità e macro ravvicinata.
Oppo prova a posizionare il Find X9 Ultra anche come strumento video. Il telefono supporta registrazione 4K a 60 fps in Dolby Vision su tutte le fotocamere, 4K a 120 fps sulle due camere da 200 megapixel e introduce anche l’8K a 30 fps, oltre al profilo O-Log2 certificato ACES e al supporto alle 3D LUT per un workflow di color grading più vicino a quello professionale.
Sul fronte tecnico, il dispositivo monta un display AMOLED QHD+ da 6,82 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco HDR di 3.600 nit, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica cablata da 100W e wireless da 50W. Il design, ispirato al mondo Hasselblad, punta su finiture che richiamano le fotocamere tradizionali, con due versioni, Tundra Umber e Canyon Orange, e certificazioni IP66, IP68 e IP69.