Italtel e Quantum Bridge Technologies: soluzioni per la protezione delle comunicazioni nell’era post-quantistica

AGI - Italtel, system integrator italiano con esperienza nelle infrastrutture di rete e nella cybersecurity, annuncia una partnership strategica con Quantum Bridge Technologies, azienda canadese specializzata in sicurezza e comunicazione quantistica, con l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni per la protezione delle comunicazioni dalle minacce legate all’evoluzione del calcolo quantistico e supportare aziende e istituzioni nell’evoluzione dei propri modelli di sicurezza.
L’evoluzione del calcolo quantistico renderà progressivamente inadeguati gli attuali sistemi di protezione delle comunicazioni e dei dati, rendendo necessario adottare soluzioni di sicurezza post-quantistica. Su questi elementi si fonda la collaborazione tra Italtel e Quantum Bridge Technologies: i due partner introdurranno sul mercato soluzioni “quantum-safe” integrabili nelle infrastrutture di rete esistenti e compatibili con le soluzioni tecnologiche di networking e sicurezza, progettate per garantire la protezione delle comunicazioni e dei dati nel lungo periodo. La partnership prevede attività congiunte di commercializzazione, supporto ai clienti nelle fasi di valutazione, test e Proof of Value, e l'implementazione operativa, oltre a iniziative di co-innovazione, con particolare attenzione ai contesti aziendali, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture critiche.
Il ruolo dell'Ambasciata del Canada
L’Ambasciata del Canada in Italia ha ospitato la formalizzazione della partnership alla presenza dell’Ambasciatrice Elissa Golberg, del Ceo di Italtel Carlo Filangieri e del Ceo di Quantum Bridge Technologies Mattia Montagna. Attraverso il Trade Commissioner Service, il Governo del Canada favorisce il collegamento tra imprese e tecnologie canadesi ed i mercati internazionali. La collaborazione tra Quantum Bridge e Italtel testimonia la complementarità tra le economie canadese e italiana, unendo la forza del Canada nelle tecnologie avanzate e nell’innovazione quantistica con l’esperienza industriale e di mercato dell’Italia in settori quali telecomunicazioni, servizi bancari, energia e pubblica amministrazione.
Eccellenza tecnologica e visione globale
“Il Canada si colloca all’avanguardia nella scienza e nella tecnologia quantistica a livello globale — sostenuto da una Strategia Quantistica Nazionale e da un forte supporto federale che accelera la ricerca, lo sviluppo dei talenti e la commercializzazione, ha dichiarato l’Ambasciatrice Elissa Golberg. “La partnership odierna tra Quantum Bridge e Italtel dimostra la vitalità dell’ecosistema quantistico canadese e la sua crescente proiezione internazionale. Più in generale, Canada e Italia stanno rafforzando la loro collaborazione in un’ampia gamma di tecnologie emergenti — dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity e alla sovranità digitale — consolidando i nostri legami scientifici, tecnologici e commerciali. Le nostre relazioni bilaterali hanno raggiunto una reale profondità e slancio, e la firma odierna rappresenta un chiaro esempio della direzione promettente verso cui ci stiamo muovendo.”
Sicurezza come priorità industriale
“La sicurezza post-quantistica non è più un tema di ricerca, ma una priorità industriale e strategica,” ha dichiarato Carlo Filangieri, Ceo di Italtel. “Con questa partnership mettiamo a disposizione del mercato soluzioni concrete per proteggere le comunicazioni nel lungo periodo, accompagnando clienti e istituzioni in un percorso di transizione consapevole. In qualità di abilitatore tecnologico, Italtel contribuisce alla realizzazione di infrastrutture digitali sicure e resilienti”.
Adozione industriale e architetture complesse
“Il calcolo quantistico rappresenta una svolta tecnologica destinata a ridefinire profondamente i modelli di sicurezza delle comunicazioni,” ha dichiarato Mattia Montagna, Ceo di Quantum Bridge Technologies. “Da anni investiamo in ricerca e sviluppo per trasformare i principi della sicurezza post-quantistica in tecnologie pronte per l’adozione industriale. La partnership con Italtel ci consente integrare queste tecnologie in architetture di rete complesse e portarle sul mercato.”
Esperienza e reti mission-critical
Italtel vanta una solida esperienza nella progettazione architetturale e nei servizi per reti mission-critical, maturata in contesti operativi reali e attraverso progetti europei di ricerca in ambito sicurezza quantistica, finalizzati alla preparazione delle infrastrutture alle sfide future, inclusa la quantum-readiness. Quantum Bridge Technologies offre tecnologie brevettate per la sicurezza intrinseca dei sistemi di comunicazione, progettate per integrarsi con le infrastrutture esistenti, distinguendosi per la flessibilità crittografica e un approccio di difesa a più livelli, per mantenere un elevato livello di protezione nonostante l'evoluzione delle capacità computazionali degli hacker.
Applicazioni pratiche e protezione dati
Le soluzioni sviluppate nell’ambito della partnership trovano applicazione in scenari come la protezione del traffico tra reti WAN e LAN e nell’interconnessione sicura tra data center, garantendo elevati livelli di cifratura e autenticazione nelle comunicazioni tra sistemi distribuiti.
Scenario e sfide tecnologiche post-quantistiche
Il progresso dell'informatica quantistica ci porrà di fronte a nuove sfide in materia di sicurezza delle comunicazioni digitali, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche e i dati che devono rimanere riservati nel lungo periodo. In questi casi, gli algoritmi e le metodologie di crittografia e autenticazione attualmente considerati conformi agli standard di sicurezza informatica non sono in grado di garantire l'inviolabilità dei dati per l'intero ciclo di vita. In questo contesto, le tecnologie a prova di quantistica consentono di proteggere i dati già oggi, adottando architetture e soluzioni progettate per resistere ai futuri attacchi informatici. Tuttavia, il passaggio a modelli di sicurezza post-quantistica richiede competenze specialistiche, la capacità di integrarsi con le reti esistenti e una visione architettonica a lungo termine.