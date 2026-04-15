Alexa+ in Italia, Amazon e la sfida privacy: cosa cambia con il nuovo assistente IA

AGI - Alexa+ arriva in Italia e promette di portare l’assistente vocale di Amazon in una nuova fase: più conversazionale, più personalizzata, più capace di agire concretamente nella vita quotidiana.
Dalla gestione della smart home agli acquisti, dalle prenotazioni ai promemoria, il salto rispetto alla versione precedente è netto. Ma insieme alle nuove funzioni, il tema che resta centrale è quello della privacy domestica, soprattutto per un sistema progettato per ascoltare, ricordare preferenze, distinguere i membri della famiglia e accompagnare l’utente tra dispositivi, app e servizi integrati.
Privacy e sicurezza
Amazon insiste sul fatto che “privacy e sicurezza” siano “al centro” e ricorda che la dashboard Alexa consente di rivedere e gestire le interazioni, ascoltare ciò che è stato registrato, modificare il tempo di conservazione delle registrazioni vocali ed eliminarle in qualsiasi momento. Una rassicurazione che accompagna il debutto di un assistente sempre più presente nello spazio domestico e sempre più capace di raccogliere informazioni su abitudini, gusti, routine e contesto familiare.
È lo stesso Michele Butti, VP Alexa International, a riconoscere la centralità del tema. “Siamo stati i primi a introdurre uno smart speaker nelle case dei clienti. Abbiamo messo un microfono e sapevamo sin dall’inizio che era fondamentale che avessero fiducia”, dice all'Agi. Per questo, spiega, Amazon ha puntato fin dal debutto su due leve: “Abbiamo creato una serie di servizi per rendere molto visibile cosa viene registrato, cosa viene mandato da Alexa” e “abbiamo dato controllo perché sin dall’inizio si poteva vedere e cancellare tutto”.
"Gli italiani sono meno diffidenti"
Secondo Butti, in Italia la diffidenza iniziale si sarebbe attenuata nel tempo: “I clienti italiani comunque si sono abituati e forse abbiamo anche meritato un po’ di fiducia”, osserva, aggiungendo che “c’è stata molto meno” preoccupazione “rispetto a quella che è stata l’esperienza iniziale di 8 anni fa”.
Il punto più sensibile riguarda però l’uso dei dati nell’era dell’intelligenza artificiale generativa. Alexa+, spiega Amazon, si basa su modelli linguistici avanzati integrati in una nuova architettura capace di collegare servizi e dispositivi e trasformare le richieste in azioni reali. Ma proprio qui si concentra una delle domande principali: i contenuti condivisi con Alexa servono anche ad addestrare i modelli?
La risposta di Butti è netta: “Alexa usa molti modelli linguistici e LLM che sono disponibili su Bedrock”, ma “noi usiamo i dati del cliente non per trainare il nostro modello, ma solo per personalizzare l’esperienza del cliente”. E cita l'esempio dell'utente che condivide con Alexa il conto del condominio per poter ricordare la rata da pagare: il documento "ma non viene usato da nessun modello, da nessun partner per migliorare la performance”.
È un passaggio cruciale, perché il valore aggiunto di Alexa+ sta proprio nella capacità di diventare più personale e più contestuale. Amazon spiega che il sistema impara le preferenze musicali, i libri letti, i cibi evitati, distingue i membri della famiglia grazie al riconoscimento vocale e visivo e adatta le risposte in base alle abitudini e al contesto. Una personalizzazione che rende il servizio più utile, ma che inevitabilmente amplia anche la quantità di informazioni trattate all’interno dell’ecosistema domestico.
Cosa cambia rispetto ad Alexa 'originale'
Sul piano dell’esperienza d’uso, Butti insiste sul cambio di paradigma rispetto alla Alexa “originale”. “Il vantaggio dell’intelligenza artificiale generativa è che è molto più capace di comprendere le intenzioni o il cuore delle necessità dei clienti”, spiega. “In questo momento, usare Alexa è come fare domande a un amico o a un esperto, mentre con Alexa originale bisognava sapere come porre una domanda o come usare un certo servizio”. E fa un esempio molto concreto: “Adesso dico ad Alexa che ho freddo e mi accende il riscaldamento. Non devo dare un comando preciso”.
Il rafforzamento dell’assistente passa anche dall’integrazione con dispositivi e servizi di terze parti. Amazon sottolinea che Alexa+ potrà dialogare con la smart home, con servizi musicali, e, nelle prossime settimane, anche con TheFork per prenotare ristoranti con la voce.
Butti conferma che la compatibilità con l’ecosistema già esistente è stata una priorità: “Abbiamo fatto sì che tutti i dispositivi che funzionano su Alexa originale funzionano anche su Alexa Plus”, perché “il cliente che adesso gestisce decine di prodotti di domotica a casa e deve essere sicuro che quando passa da Alexa ad Alexa Plus continua a funzionare”.
Il nodo della localizzazione
Infine c’è il nodo della localizzazione, che Amazon considera un elemento strategico anche nella competizione con gli altri grandi player dell’intelligenza artificiale. Il comunicato sottolinea il lavoro del centro di Ricerca e sviluppo di Torino per costruire un’assistente capace di capire sfumature linguistiche, riferimenti culturali e modi di dire italiani. Butti lo rivendica con forza: “Noi vogliamo che Alexa come assistente personale abbia la personalità che sia profondamente italiana”. E aggiunge: “Se io chiedo consigli su come spiegare certe cose ai miei figli o su come negoziare un aumento di stipendio o su come fare un’intervista di lavoro, non voglio avere la cultura americana tradotta in Italia”.
Il debutto di Alexa+ in Italia segna così un passaggio importante per Amazon: da assistente che esegue comandi a piattaforma che ascolta, interpreta, ricorda e agisce. Ed è proprio per questo che la questione della privacy resta decisiva. Perché più l’assistente entra nella vita quotidiana, più la fiducia degli utenti diventa il vero banco di prova del suo successo.