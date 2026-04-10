Ue: 211 milioni per i chip al grafene

AGI - Via libera della Commissione europea a un sostegno da 211 milioni di euro dello Stato italiano per lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene da parte di CamGraPhIC, pmi italiana attiva nelle tecnologie per i chip. L'aiuto, approvato nell'ambito delle regole Ue sugli aiuti di Stato, sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta e servirà a rafforzare un progetto industriale che sarà sviluppato tra Pisa, in Toscana, e Bergamo, in Lombardia, con il coinvolgimento di università e organizzazioni di ricerca e tecnologia.
I ricetrasmettitori ottici sono componenti che consentono di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce, invece che con elettroni, all'interno dei chip. Secondo Bruxelles, la sostituzione del silicio con il grafene è destinata a migliorare in modo significativo prestazioni ed efficienza dei dispositivi, con applicazioni che spaziano dall'automotive alle telecomunicazioni, fino all'aerospazio e alla difesa.
La valutazione della commissione e l'effetto di incentivazione
La Commissione ha valutato la misura concludendo che l'intervento è necessario, appropriato e proporzionato e che non produrrà effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Bruxelles ha inoltre rilevato il cosiddetto "effetto di incentivazione", ossia che senza sostegno pubblico il beneficiario non realizzerebbe l'investimento. La misura contribuisce anche agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo nel settore dei chip, ambito sensibile per la competitività industriale europea.
La storia di CamGraPhIC e i round di investimento
CamGraPhIC è stata fondata nel 2018 da Andrea Ferrari e Marco Romagnoli con il supporto di Frontier IP. Nel marzo 2025 la società ha raccolto 25 milioni di euro in un round guidato da CDP Venture Capital, Nato Innovation Fund, Sony Innovation Fund e Join Capital, con la partecipazione di Bosch Ventures e Indaco Ventures. Quell'investimento era destinato a rafforzare la capacità di ricerca e ad avviare una linea pilota di produzione scalabile e compatibile con le fonderie commerciali di semiconduttori.
Il grafene come alternativa alla fotonica tradizionale
La scommessa industriale ruota attorno al grafene come alternativa alla fotonica integrata basata sul silicio. Secondo la società, i dispositivi sviluppati offrono una maggiore densità di banda, migliori prestazioni di latenza e consumi energetici inferiori dell'80% rispetto ai tradizionali ricetrasmettitori per data center. La tecnologia punta a rispondere alla crescita della domanda di traffico dati e ai colli di bottiglia nell'hardware per l'intelligenza artificiale.
Produzione di nuovi dispositivi a basso consumo
"Questo investimento servirà a realizzare una facility per la produzione dei nuovi dispositivi a basso consumo energetico, che saranno alla base di applicazioni in comunicazioni ad alta banda, nei data centre e nell'hardware per l'Ai", ha spiegato Andrea Ferrari all'AGI. Un passaggio che rafforza il profilo di una tecnologia nata tra ricerca accademica e impresa, ora candidata a diventare una delle scommesse italiane ed europee nella corsa ai chip di nuova generazione.