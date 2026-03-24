Lavoro ibrido, audio professionale e AI: la strategia di Jabra

AGI - Per anni le cuffie da lavoro sono state strumenti quasi invisibili: indispensabili, certo, ma confinati a una funzione precisa, quella di accompagnare telefonate, riunioni e giornate in ufficio senza troppe pretese sul piano del design, del comfort o della qualità dell’ascolto.
Poi il lavoro ha cambiato forma. Si è fatto ibrido, mobile, frammentato tra casa, azienda, aeroporti, treni e spazi condivisi. E in questo nuovo scenario anche un oggetto apparentemente semplice come una cuffia ha smesso di essere un accessorio secondario, trasformandosi in un punto di contatto sempre più centrale tra produttività, comunicazione e vita quotidiana.
È da qui che parte la sfida di Jabra con la nuova Evolve3 85, modello premium con cui il gruppo prova a superare una distinzione ormai sempre più labile: quella tra cuffie professionali e cuffie consumer.
L’ambizione è quella di offrire un prodotto più evoluto della generazione precedente, ma anche di interpretare un cambio di paradigma. Una cuffia professionale di alta gamma deve oggi riunire mondi che fino a poco tempo fa restavano separati: qualità Hi-Fi, cancellazione attiva del rumore, portabilità, certificazioni per le piattaforme di collaborazione, sicurezza enterprise e una resa vocale capace di restare efficace anche in ambienti rumorosi.
Dietro questo posizionamento c’è anche una scommessa più ampia, che riguarda il futuro dell’interazione uomo-macchina. Con tecnologie come ClearVoice e una visione che mette la voce al centro dell’esperienza professionale, Jabra guarda a un contesto in cui parlare a piattaforme, colleghi e agenti di intelligenza artificiale sarà sempre più naturale e frequente.
Se davvero il lavoro contemporaneo chiede strumenti capaci di seguire persone sempre in movimento, sempre connesse e sempre più dipendenti dalla qualità della comunicazione, allora Evolve3 85 vuole proporsi non solo come una cuffia di fascia alta, ma come un tassello della nuova infrastruttura personale del lavoro. Ne parliamo con Luca Barbarossa, Jabra Business Development Manager EMEA South.
Con Evolve3 parlate delle prime vere cuffie “crossover”, pensate insieme per lavoro e uso personale: state dicendo che il confine tra prodotto professionale e consumer ormai non esista più?
Il lavoro ibrido, e in particolare la possibilità di lavorare da qualunque luogo, ha quasi azzerato la separazione tra cuffie consumer e professionali. Le cuffie professionali si sono evolute in entrambe le direzioni: oggi offrono prestazioni sempre più avanzate per il lavoro, ma hanno anche colmato quei limiti che le penalizzavano nell’uso personale. Una cuffia professionale di alto livello, grazie ai progressi nell’audio Hi-Fi, nell’ANC e nel design, non ha più nulla da invidiare ai modelli consumer. Il percorso inverso è invece stato meno marcato: molte cuffie consumer non offrono ancora microfoni all’altezza, né certificazioni professionali, lasciando un evidente divario nelle applicazioni lavorative.
Le Evolve3 85 arrivano a 569 euro: perché un professionista dovrebbe spendere questa cifra per una cuffia invece di orientarsi su modelli premium consumer ormai molto affermati?
Il prezzo può sembrare elevato, ma ciò che va considerato è l'esperienza complessiva e il valore professionale che ne derivano. Una cuffia come Evolve3 85 permette livelli di produttività impossibili da raggiungere con modelli consumer. Le certificazioni con le piattaforme di collaborazione garantiscono affidabilità e continuità operativa; l’ampia compatibilità con hardware e sistemi operativi offre una flessibilità concreta. La resa dei microfoni — anche in contesti molto rumorosi — consente un’interazione efficace con gli agenti AI e con i colleghi ovunque ci si trovi. A tutto questo si aggiungono i vantaggi tipicamente consumer: audio Hi‑Fi, ANC di fascia alta, design moderno e grande portabilità. In sintesi: affidereste davvero i vostri obiettivi professionali quotidiani a un laptop consumer solo perché costa meno?
Avete eliminato il classico braccetto microfonico, che per anni è stato quasi un simbolo delle cuffie da ufficio: quanto è stata una scelta di design e quanto invece una scommessa tecnologica sulla maturità di ClearVoice e dell'IA?
La scelta nasce da una combinazione di esigenze estetiche e progresso tecnologico. Sempre più utenti chiedevano cuffie professionali senza braccetto, perché quel dettaglio influiva fortemente sulla percezione del design, soprattutto per le nuove generazioni. Molti preferivano modelli consumer più “socialmente accettati”, accettando però tutti gli svantaggi in termini di qualità del lavoro e complessità per l’IT. Con lo sviluppo della nostra tecnologia ClearVoice abbiamo finalmente potuto unire entrambe le esigenze: un design moderno e pulito, senza alcun compromesso sulle prestazioni professionali.
Il sistema è addestrato su oltre 60 milioni di frasi e arriva al 96% di accuratezza vocale, fino al 99% negli open space: volete che le cuffie diventino una nuova interfaccia di accesso all’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano?
Sempre più ricerche indicano che entro i prossimi 2-3 anni la voce diventerà la modalità principale per interagire con l’Intelligenza Artificiale, superando l’uso della tastiera. In Jabra abbiamo chiaro il nostro ruolo: essere il punto di contatto tra l’essere umano e l’AI. Per farlo, dobbiamo raggiungere livelli di accuratezza nella cattura della voce mai ottenuti prima, anche in situazioni difficili, come parlare in mezzo al traffico o camminando per strada. Le Evolve3 nascono esattamente per questo.
Quanto conta oggi l’ANC non solo per ascoltare meglio, ma per lavorare meglio?
Abbiamo riprogettato completamente l’architettura dell’ANC: nuovi microfoni, algoritmi aggiornati, materiali di isolamento più efficaci e l’introduzione di un ANC adattativo che modula l’intensità in base al contesto, offrendo un’esperienza meno invasiva e più naturale. Vediamo l’ANC come uno strumento di produttività: se posso lavorare da qualunque luogo, devo potermi concentrare ovunque. Che sia per scrivere email o analizzare un’offerta complessa, la cancellazione del rumore diventa un alleato indispensabile.
Quanto sta crescendo la domanda di cuffie professionali pensate davvero per la mobilità e non solo per la scrivania?
Come accennato, il lavoro Moderno — l’evoluzione naturale del lavoro ibrido — offre una flessibilità prima impensabile, e tutti stiamo diventando più consapevoli dei benefici del poter lavorare da dove preferiamo. Questa libertà, però richiede strumenti adeguati: una cuffia leggera, comoda, con grande autonomia, ricarica wireless e un design pieghevole che occupa poco spazio nello zaino. Ciò che all’inizio sembra un piccolo comfort diventa presto un requisito fondamentale per mantenere davvero la propria produttività in mobilità.
Tra gestione remota via Jabra Plus, sicurezza di livello enterprise e diritto alla riparazione, sembra che il prodotto guardi tanto ai reparti IT quanto all’utente finale: il futuro dell’audio professionale sarà sempre più una partita tra esperienza d’uso, sostenibilità e governabilità aziendale?
Nel progettare Evolve3 abbiamo considerato l’intera catena di utilizzo e tutti i profili coinvolti. Comodità, design e flessibilità parlano agli utenti finali; allo stesso tempo, le cuffie devono integrarsi perfettamente con sistemi aziendali complessi, rispettare standard di sicurezza elevatissimi e poter essere gestite da remoto dai reparti IT. Anche la sostenibilità è diventata un requisito imprescindibile. Una cuffia professionale moderna deve rispondere a tutte queste esigenze contemporaneamente, ampliando le proprie capacità per rendere più semplice la vita lavorativa a persone e organizzazioni.