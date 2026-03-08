MWC 2026, tutte le novità tra AI, pieghevoli e robot da compagnia

AGI - Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona lo smartphone resta il centro della scena, ma non è più l’unico protagonista. Dalla fiera catalana emerge un mercato che prova a superare il telefono come oggetto isolato per trasformarlo nel nodo di un ecosistema più ampio, fatto di intelligenza artificiale, wearable, pc, tablet, auricolari, auto connesse e dispositivi domestici intelligenti.
Il filo rosso dell’edizione 2026 è proprio questo: l’IA non viene più raccontata soltanto come una funzione aggiuntiva, ma come il motore che collega prodotti, servizi e scenari d’uso diversi. A Barcellona si è vista una tecnologia che punta a diventare più concreta, meno da demo e più integrata nella vita quotidiana.
Lo schermo che fa riposare gli occhi
Tra i temi più forti del MWC c’è stato quello dei display. TCL ha presentato la nuova generazione di Nxtpaper, portando per la prima volta la sua tecnologia eye-care su pannelli amoled. L’obiettivo è combinare l’impatto visivo dei display premium con un’esperienza più confortevole per gli occhi, grazie a trattamento antiriflesso, lettura adattiva, riduzione della luce blu e una resa che richiama quella della carta.
In un mercato in cui l’utente passa sempre più ore davanti allo schermo, il comfort visivo prova così a diventare un elemento competitivo tanto quanto la brillantezza o la risoluzione.
Lo smartphone diventa professionale
Sul fronte della creatività, invece, i produttori insistono sempre più sulla trasformazione dello smartphone in uno strumento quasi professionale. Vivo ha messo al centro il nuovo X300 Ultra, spingendo soprattutto sul versante video: riprese 4K a 120 fps su più focali, registrazione log, controlli ispirati alle cineprese e un ecosistema di accessori pensato per i creator. La partita della fotografia mobile si gioca anche sulla capacità di fare video di livello cinematografico.
Una strategia simile si vede in Oppo, che al MWC ha annunciato il debutto globale del Find X9 Ultra, per la prima volta con l’Europa inclusa nella prima fase di lancio. L’azienda punta apertamente sull’imaging, presentando il dispositivo come il sistema fotografico più avanzato mai realizzato dalla casa cinese per uno smartphone e rafforzando così la sfida nella fascia più alta del mercato
Casa, auto e smartphone tutti connessi
L’intelligenza artificiale, però, è stata il vero lessico comune della fiera. Xiaomi ha mostrato la sua visione di ecosistema “Human × Car × Home”, in cui l’IA collega smartphone, casa intelligente, grandi elettrodomestici e mobilità elettrica. L’idea è portare l’intelligenza artificiale fuori dallo schermo, facendola lavorare in modo trasversale tra dispositivi e ambienti reali.
Anche Huawei si è mossa nella stessa direzione, puntando su uno smart living interconnesso. A Barcellona ha esposto un portafoglio che mette insieme smartphone, pc, tablet, smartwatch e auricolari, tenuti insieme dall’idea di un’esperienza fluida tra produttività, creatività, salute e intrattenimento. Nei messaggi del gruppo cinese torna forte il concetto di multi-device con il valore che risiede nel modo in cui i vari dispositivi dialogano tra loro.
Sul versante dell’IA “nativa” si è fatta notare Zte con nubia M153, smartphone progettato per integrare in profondità l’assistente Doubao AI, con la promessa di eseguire comandi complessi in linguaggio naturale e di gestire attività che attraversano più applicazioni.
Il robot coccoloso per tenere compagnia
Accanto a lui c’era iMoochi, una sorta di compagno IA interattivo che mostra come i produttori stiano sperimentando anche nuovi formati di relazione affettiva tra utente e tecnologia. Il pensiero è soprattutto rivolto agli anziani, sempre più soli, sempre più bisognosi di assistenza nella gestione delle piccole incombenze quotidiane e sempre meno disposti a imparare l'uso di nuove app.
Sempre da Nubia/Zte è arrivato anche Neo 5 GT, rivolto in particolare al pubblico gaming. Il tratto distintivo è molto concreto: è presentato come l’unico nella sua categoria a integrare una ventola di raffreddamento attiva, insieme a trigger dedicati, funzioni IA per il gioco e un display ad alto refresh rate. È un esempio utile per capire lo stato del mercato: mentre tutti parlano di IA, resta centrale anche la corsa a prestazioni, dissipazione termica e autonomia
Motorola ha invece spinto su più piani. Da una parte ha ampliato il proprio portafoglio con il nuovo razr fold, pieghevole a libro che segna un ulteriore passo nell’evoluzione del brand sul terreno dei form factor flessibili. Dall’altra ha affiancato ai telefoni accessori audio, servizi enterprise, funzioni di sicurezza e un racconto sempre più orientato alla dimensione lifestyle, anche attraverso la nuova identità cromatica House of Moto Indigo e il legame con la FIFA World Cup 2026.
La questione pieghevoli
Il tema dei pieghevoli, del resto, continua a essere uno dei grandi dossier del settore. Dalle interviste raccolte da AGI emerge una convinzione ormai condivisa dai principali produttori: il foldable non è più percepito come un esperimento, ma come un segmento che si sta consolidando nel premium.
Samsung parla apertamente di categoria stabile e in rapida crescita, sottolineando come i pieghevoli stiano uscendo dalla fase di novità per diventare una scelta concreta per utenti esigenti.
Honor descrive i foldable come il ponte naturale tra smartphone e tablet, sempre più apprezzati da professionisti e creator per multitasking e produttività
Motorola, dal canto suo, sostiene che il pieghevole abbia il potenziale per diventare il nuovo standard della fascia alta nel giro di pochi anni, man mano che prezzo, durata percepita e qualità complessiva continueranno a migliorare
Anche Lenovo ha usato il MWC per spingere questa idea di tecnologia adattiva e diffusa. Accanto ai pc tradizionali ha mostrato concept modulari, laptop 3D senza occhiali, un dispositivo gaming pieghevole e soprattutto Lenovo Qira, una piattaforma di intelligenza ambientale personale pensata per lavorare attraverso pc, tablet, smartphone e wearable. L'idea è che l’era dell’AI non sarà definita da un singolo device, ma da sistemi intelligenti capaci di accompagnare l’utente in modo continuo.
La buona notizia
Messo tutto insieme, il MWC 2026 racconta dunque una fase nuova per l’elettronica di consumo. Il settore continua a cercare il prossimo smartphone di successo, ma sempre più spesso quel telefono serve soprattutto a raccontare il passaggio verso ecosistemi integrati, la maturazione dei pieghevoli, la corsa a foto e video professionali, il ritorno del design come leva competitiva e soprattutto la volontà di rendere l’intelligenza artificiale meno astratta e più utile.
Il risultato è una fiera in cui la novità non è solo il dispositivo più potente, ma il tentativo di cambiare il modo in cui le persone convivono con la tecnologia. Un ambiente connesso, intelligente e sempre più personalizzato. È questa, più di ogni singolo lancio, la vera notizia uscita da Barcellona.