Wi-Fi 7 più stabile e 5G come backup: le novità per la connessione di casa

AGI - Tra le novità più “vicine” alla vita quotidiana e quindi più facili da tradurre per il pubblico non tecnico spicca la presenza del marchio europeo Fritz!, che al MWC porta una strategia centrata su tre parole chiave: prestazioni, affidabilità e continuità del servizio.
Più Wi-Fi 7, per case piene di dispositivi
L'azienda amplia il portafoglio Wi-Fi 7 e presenta in anteprima prodotti come un nuovo repeater Mesh “quad-band” e dispositivi pensati per rendere più stabile la copertura domestica quando aumentano device e applicazioni (streaming, lavoro da remoto, gaming, smart home).
Non si tratta solo di “andare più veloci”, ma di reggere meglio la complessità delle case connesse, dove più persone fanno cose diverse nello stesso momento.
Internet dove la fibra non arriva (o quando si interrompe)
Un altro tassello è il rafforzamento dell’offerta 5G/4G per FWA (Fixed Wireless Access): soluzioni utili per portare connettività veloce in aree poco servite, ma anche come alternativa “mobile” temporanea. Qui Fritz! insiste molto sul tema della continuità: l’idea di avere una linea di riserva pronta a subentrare quando la connessione principale (fibra, DSL o cavo) ha problemi. È un punto che parla direttamente a famiglie e piccoli uffici: oggi un’interruzione può bloccare lavoro, didattica, pagamenti, sicurezza domestica.
Preparare la casa alle reti che crescono
L'azienda tedesca mette in evidenza anche la propria gamma per la fibra ottica, con modelli compatibili con diversi standard e orientati a velocità multi-gigabit. Tradotto: prodotti pensati per restare “agganciati” all’evoluzione delle reti, man mano che gli operatori aggiornano le infrastrutture.
Gestione da remoto e assistenza più semplice
Un tema meno appariscente ma molto concreto riguarda la gestione del Wi-Fi e il supporto: Fritz! porta demo su strumenti che consentono agli operatori di aiutare i clienti da remoto a ottimizzare la rete domestica. Per il pubblico, questo significa idealmente meno telefonate infinite e più soluzioni rapide: diagnosi, configurazioni e interventi senza dover necessariamente mandare un tecnico.
Uno sguardo al Wi-Fi 8
Infine l'azienda accenna al futuro: il Wi-Fi 8 viene presentato come evoluzione orientata a connessioni più robuste e reattive, soprattutto nelle zone “difficili” della casa, con attenzione anche ai dispositivi a basso consumo tipici dell’IoT. È un modo per ribadire che la partita si gioca sia sulla velocità massima teorica che su stabilità, tempi di risposta e qualità dell’esperienza in scenari reali.