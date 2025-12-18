Selfie impossibili spopolano sui social, merito dell'IA

AGI - Com’è possibile che in una foto stiano insieme i protagonisti degli storici primi capitoli di Star Wars e quelli della prima serie di fantascienza ‘Star Trek’? Se questo supercast appare improbabile, ma non impossibile, diverso è scoprire che ai tempi degli antichi Egizi c’erano due ‘schiavi’ un po’ particolari: Keith Richards dei Rolling Stones e Willie Nelson, uno dei massimi cantautori statunitensi. E che dire, invece, dei video in cui perfetti sconosciuti saltano a uno storico set all’altro per farsi selfie con mostri sacri del cinema proprio mentre erano impegnati a girare film che li hanno resi immortali?
Non accade nel mondo reale, ma è un fenomeno che invece impazza su X. Tra i video più impressionanti c’è quello di Dr. Clown, PhD, in cui il ‘selfomane’ si fotografa insieme ai cast storici di ‘Star Wars’, ‘Ritorno al futuro’, ‘Matrix’, ‘Harry Potter’, ‘Il Signore degli anelli’ e ‘Salvate il soldato Ryan’, insieme a Marlon Brando sul set del ‘Padrino’ e Harrison Ford sul set di ‘Indiana Jones’. In questo caso non è solo un esercizio di virtuosismo tecnologico. L’autore, infatti, posta il video con un messaggio che suona come un ‘sos’: “Tra 2-3 anni non sarà più possibile distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è... e non ho idea di come l'umanità affronterà questo enorme problema”.
L'impronta dell'intelligenza artificiale nei video
In effetti ancora, guardando con attenzione, si può capire che dietro c’è l’IA: immagini pulitissime, facce spesso imprecise, movimenti lenti e poco naturali. Ma, come dice Dr. Clown, tempo 2-3 anni le cose potrebbero cambiare.
Intanto, comunque, il fenomeno dei video impossibili spopola. E così abbiamo Keep Rock Alive che posta un video in bianco e nero sotto la seguente didascalia: “Recentemente sono state scoperte rare immagini di Willie Nelson e Keith Richards che aiutano a costruire le piramidi in Egitto”.
Selfie impossibili con le star del cinema
Altri, come Dr. Clown, si divertono a farsi selfie con i beniamini del cinema. Come Nuri Yıldız che si fotografa sul set di ‘Io sono leggenda’ con Will Smith, su quello del ‘Gladiatore’ con Russell Crowe, dei ‘Pirati dei Caraibi’ con Johnny Depp, di ‘Indiana Jones’ con Harrison Ford, di ‘Titanic’ con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, di ‘Shining’ con Jack Nicholson, di ‘Kill Bill’ con Uma Thurman, di ‘Mission: Impossible’ con Tom Cruise e del ‘Padrino’ con Marlon Brando.
E, ancora, FinoFilipino che decide di lavorare di IA per confezionare selfie con i vari Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Vin Diesel, The Rock, Brad Pitt e Angelina Jolie in versione supereroi. Passando a casa nostra, fa impressione, infine, il video di Francesco Ventura che a Napoli si fotografa insieme a icone della città di Partenope. Tutte rigorosamente scomparse: da Totò a Maradona, da Troisi (poco somigliante, ad onore del vero) a Mario Merola e Bud Spencer.
Il valore didattico del deep fake
A testimonianza di un trend che sembra essere di gran moda e che, al di là dell’effetto stupefacente che provoca in chi si imbatte in questi video, paradossalmente può avere un valore didattico importante. In un’epoca in cui il deep fake è sempre più aggressivo e utilizzato, soprattutto per scopi politici (enorme la produzione proveniente da Russia e Cina), imparare a distinguere, finché sarà possibile, tra un video reale e uno ‘sospetto’ è un modo per alimentare il proprio spirito critico ed evitare di cadere nei tranelli di falsificatori della verità.
Chissà che questo proliferare incontrollato di video fatti con l’Intelligenza Artificiale non rappresenti alla fine un bene per l’umanità e contribuisca a riportare in auge la verità.