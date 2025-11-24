Robot cinese entra nel Guiness dei primati dopo aver camminato per 100 km

AGI - Ha camminato per tre giorni percorrendo cento chilometri e rompendo ogni record: un robot cinese è entrato nel Guinness dei Primati sulla distanza più lunga mai percorsa da una macchina umanoide.
L'AgiBot A2, alto 169 centimetri, è partito dalla città di Suzhou la sera del 10 novembre, percorrendo autostrade e strade cittadine prima di arrivare nella storica zona del Bund, il lungofiume di Shanghai il 13 novembre. Secondo AgiBot, l'azienda produttrice, il robot bipede "ha camminato su diverse superfici e nel rispetto delle norme del traffico".
I video pubblicati da AgiBot mostrano l'A2 argento e nero che arranca lungo una strada tra ciclisti e scooter, prima di accelerare e marciare lungo il Bund di fronte allo skyline di Shanghai.
Il governo cinese ha incoraggiato le aziende nazionali a sviluppare umanoidi, nella speranza di guidare l'industria robotica globale. Pechino ha ospitato i primi giochi di robot umanoidi al mondo ad agosto, dove oltre 500 "atleti" si sono sfidati in discipline che spaziavano dal basket alle pulizie agonistiche. AgiBot afferma che l'A2 è progettato per ruoli di assistenza clienti ed è dotato di una funzione di chat e di capacità di lettura labiale.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone