Roblox introduce riconoscimento facciale. Stop chat bambini-adulti

AGI - Si intensificano le misure per la sicurezza online. Roblox, una delle piattaforme di gioco più popolari al mondo, è la prima al mondo a richiedere la verifica dell'età per poter partecipare alla chat interne al gioco. I bambini dunque, non potrenno più intrattenere chiacchierate online con adulti.
A partire da dicembre per Australia, Nuova Zelanda e Paesi Bassi, e da gennaio per il resto del mondo, verranno introdotti controlli obbligatori dell'età per tutti gli account che utilizzano le funzionalità di chat. Verrà introdotto un sistema che utilizzerà una scansione facciale per stimare l’età del giocatore e abbinarlo a utenti di fasce d’età simili. Ciò significa che i giocatori più anziani non potranno comunicare in chat con chi si trova al di fuori della loro fascia di età.
Roblox è stato più volte duramente criticato per aver permesso ai più giovani di accedere a contenuti inappropriati e di comunicare con gli adulti, ed è stato citato in giudizio per problemi di sicurezza dei minori in diversi stati degli Stati Uniti. Nel 2024 la piattaforma contava in media oltre 80 milioni di giocatori giornalieri, di cui circa il 40% aveva meno di 13 anni.
Negli Stati Uniti, Roblox sta affrontando cause legali in Texas, Kentucky e Louisiana per problemi di sicurezza dei minori.