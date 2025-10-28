Oppo Find X9: l’intelligenza artificiale ridefinisce la fotografia e l’esperienza d’uso

AGI - Con la nuova serie Find X9, Oppo punta a riscrivere le regole del mercato degli smartphone di fascia alta. Il Find X9 Pro arriva con una combinazione di potenza, design e funzioni basate sull’intelligenza artificiale che segna un nuovo passo nell’evoluzione dei dispositivi mobili.
La fotografia “intelligente” secondo Oppo
Il punto di forza della serie è il sistema di fotocamere sviluppato in collaborazione con Hasselblad, storico marchio della fotografia professionale. Il modello Find X9 Pro introduce una fotocamera teleobiettivo da 200 megapixel, la più avanzata mai montata su uno smartphone Oppo, capace di catturare immagini nitide anche a grande distanza e in condizioni di scarsa luminosità.
A gestire tutto c’è il nuovo LUMO Image Engine, un motore di fotografia computazionale che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare nitidezza, colori e contrasti. Il sistema analizza in tempo reale la scena e adatta le impostazioni in base alla luce, al movimento o al soggetto, riducendo al tempo stesso i consumi di energia.
Il risultato è una qualità d’immagine più naturale e bilanciata, con scatti che mantengono i dettagli anche in controluce o di notte. A questo si aggiunge la possibilità di realizzare video in 4K a 120 fotogrammi al secondo, o di estrarre singoli fotogrammi come immagini ad alta risoluzione.
Un sistema operativo che impara dall'utente
Con ColorOS 16, debutta una nuova generazione di funzioni smart che semplificano l’esperienza d’uso.
La piattaforma integra AI Mind Space, che consente di catturare ciò che compare sullo schermo con un semplice tocco del nuovo Snap Key laterale, e AI Transcription, che genera automaticamente riassunti e titoli per note o contenuti vocali.
Anche la fotografia beneficia di un tocco “intelligente”: la funzione Re-Illuminazione AI corregge i ritratti scattati in ambienti poco illuminati, restituendo tonalità più naturali.
Grazie alla connessione multi-dispositivo O+ Connect, lo smartphone può essere collegato a computer Windows o Mac per gestire file e applicazioni in tempo reale, trasformandosi in un centro operativo personale.
Potenza e autonomia record
Sotto la scocca, la serie è alimentata dal nuovo processore MediaTek Dimensity 9500, costruito con tecnologia a 3 nanometri, che offre prestazioni più elevate e consumi ridotti. Il sistema di gestione Trinity Engine, sviluppato da Oppo, ottimizza in modo intelligente le risorse durante le attività più impegnative, dal gioco alla registrazione video in 4K.
L’autonomia è uno dei punti chiave: Find X9 Pro monta una batteria da 7.500 mAh, la più capiente mai integrata in uno smartphone Oppo. Grazie alla tecnologia Silicon-Carbon di terza generazione, mantiene oltre l’80% della capacità anche dopo cinque anni di utilizzo. Le ricariche rapide Supervooc da 80W e Airvooc wireless da 50W consentono di riportare il telefono al 100% in pochi minuti.
Una batteria così capace, però, ha il suo 'peso' e questo rende il Find X9 un po' meno maneggevole delle versioni precedenti. In passato era anche più accattivante e meno mainstream la scelta di smussare l'alloggiamento del comparto fotografico riducendo lo 'scalino' che rende lo l'X9 meno stabile quando è poggiato su un ripiano.
Design e resistenza
Con uno spessore di 8,25 millimetri, una cornice in alluminio satinato e finiture in Titanium Charcoal o Silk White, è pensato per durare nel tempo: le certificazioni IP66, IP68 e IP69 garantiscono protezione contro polvere, immersioni e spruzzi ad alta temperatura.
Il display piatto da 6,78 pollici offre un’esperienza visiva immersiva grazie a cornici sottilissime e una luminosità di picco di 3.600 nit, ideale anche alla luce diretta del sole.
Accanto alla nuova serie di smartphone, Oppo ha presentato anche gli Enco X3S, auricolari wireless con cancellazione del rumore attiva fino a 55 decibel.
Grazie alla calibrazione audio firmata Dynaudio, offrono un suono bilanciato e realistico, con bassi profondi e voci cristalline. Il sistema AI di riduzione del rumore vocale assicura chiamate chiare anche in ambienti ventosi, mentre la modalità adattiva regola automaticamente il livello di isolamento in base al rumore circostante.