Su Instagram come al cinema, arrivano limiti per minori

AGI - Instagram ha iniziato a limitare i contenuti visibili ai suoi utenti adolescenti, in base al sistema di classificazione PG-13 utilizzato dall'industria cinematografica. La norma, che entrerà in vigore entro la fine dell'anno, si applicherà anche alle conversazioni con i chatbot di intelligenza artificiale dell'azienda. Un anno fa il social ha apportato modifiche radicali alle impostazioni dell'account dei suoi utenti adolescenti, dopo le crescenti richieste di genitori e legislatori in merito alle questioni relative alla sicurezza dei minori e oggi le inchieste su chat di natura sessuale con minori ha spinto l'azienda ad adottare lo standard PG-13.
I film PG-13 sono generalmente autorizzati a contenere parolacce, violenza moderata e nudità parziale, sebbene Meta sia orientata a limitare contenuti con ogni tipo di nudità agli utenti adolescenti. Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg, amministratore delegato dell'azienda è stato messo alle strette dai legislatori per questioni relative alla sicurezza dei minori e Meta sta affrontando cause per lesioni personali di fronte a tribunali statali e federali che la accusano di danneggiare i giovani con un prodotto che crea dipendenza.
Nuove Misure Contro i Contenuti per Adulti
Le modifiche alla sicurezza dell'anno scorso limitavano il materiale che gli adolescenti possono visualizzare nei loro feed, le modifiche annunciate oggi renderanno più difficile per gli adolescenti cercare attivamente contenuti per adulti e impediranno loro di interagire con determinati account.
L'app introdurrà anche un'impostazione chiamata "Contenuti limitati" che i genitori possono imporre ed è più restrittiva del sistema di classificazione PG-13.