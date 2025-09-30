Amazon rinnova gli Echo: audio premium, design e intelligenza artificiale
Audio potenziato, design rinnovato e chip dedicati all’intelligenza artificiale. E c’è anche il recente Kindle Colorsoft a colori
AGI - Amazon ha presentato la nuova generazione di dispositivi Echo, con l’obiettivo di offrire non solo assistenti vocali intelligenti ma anche veri e propri sistemi audio per la casa. La linea comprende Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11: quattro modelli pensati per unire un design rinnovato a una qualità sonora più elevata e a funzionalità di intelligenza artificiale di nuova generazione.

Dallo speaker compatto al mini home theater

Il nuovo Echo Dot Max promette bassi tre volte più intensi rispetto al modello precedente, grazie a un sistema audio a due vie con woofer e tweeter dedicati. Costa 109,99 euro ed è il primo Dot riprogettato da zero.
Per chi cerca un’esperienza più immersiva c’è Echo Studio (239,99 euro), con supporto Dolby Atmos e audio spaziale, pensato anche per integrarsi in sistemi multi-speaker collegati a Fire TV.

I display intelligenti

La gamma si completa con i nuovi Echo Show 8 (199,99 euro) ed Echo Show 11 (239,99 euro). Entrambi offrono schermi più luminosi e nitidi, adatti anche in stanze molto illuminate, e un comparto audio stereo migliorato. Possono diventare veri e propri hub multimediali, grazie a videocamera da 13 MP, altoparlanti stereo e un design più elegante.

AI e sensori per un Alexa più proattivo

Tutti i modelli integrano chip dedicati (AZ3 e AZ3 Pro) che aumentano la capacità di elaborazione locale, con un occhio al futuro arrivo in Italia di Alexa+, la versione potenziata con intelligenza artificiale generativa. La piattaforma proprietaria Omnisense sfrutta sensori di vario tipo – dall’audio agli ultrasuoni fino al radar WiFi – per rendere Alexa più reattiva e personalizzata.

E intanto Kindle guarda al colore

La famiglia di prodotti Amazon si era già ampliata qualche settimana fa con un’altra novità: il Kindle Colorsoft da 16 GB, il primo modello a colori della linea di e-reader.

Disponibile a partire da 269,99 euro, permette di leggere fumetti, libri illustrati e riviste con copertine e immagini a colori, aggiungendo un tassello in più all’ecosistema di dispositivi del colosso di Seattle.

